Franciaországban támadták meg Orbán Viktort – aztán a franciák is védték meg

Zelenszkij foghatja a fejét: a németek után a franciák is Orbán Viktor mellé álltak
Nincs több pénzük az európaiaknak Ukrajnára.
Bár az egyik francia EP-képviselő szerint szabotázs az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel magyar vétója, mások Orbán Viktort erős szuverenista vezetőként ábrázolják, aki alternatívát kínál Európa számára, és a magyar érdekeket képviselve, jogszerűen él vétólehetőségével.
Valérie Hayer, a Renew európai parlamenti frakció elnöke élesen bírálta azokat a pártokat – köztük a Fideszt és Orbán Viktor miniszterelnököt –, akik szerinte nem hazájukat, hanem külföldi érdekeket szolgálnak, gyengítve ezzel Európát – írja a Boulevard Voltaire.
Hayer szerint
Orbán Viktor vétója az Ukrajnának szánt 90 milliárdos uniós hitel ügyében szabotázs, amely Vlagyimir Putyin érdekeit szolgálja. Azt egy szóval sem említette, hogy a vétó valójában egy válasz Volodimir Zelenszkij zsarolására és olajblokádjára, amellyel egy EU-tagállam energiabiztonságát veszélyeztetné.
A cikk szerzője is kritikusan reagált Hayer álláspontjára, hiszen azt írta: Orbán jogszerűen él vétójogával, elsődlegesen a magyar érdekeket képviselve.
Philippe Olivier (RN EP-képviselő) szerint az ilyen retorika mesterséges ellenségképet teremt az európai egység erősítésére, míg a Le Journal du Dimanche-ban megjelent publicisztika szerzője, Raphaëlle Auclert rámutatott, a Tisza jelöltjeinek többsége ismeretlen vagy tapasztalatlan, programjuk pedig veszélyeztetné Budapest jelenlegi nemzetközi súlyát. Írásában Orbán Viktort erős szuverenista vezetőként ábrázolja, aki alternatívát kínál Európa számára.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.