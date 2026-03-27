fidesz Magyarország franciaország európa ukrajna orbán viktor

Franciaországban támadták meg Orbán Viktort – aztán a franciák is védték meg

2026. március 27. 11:13

Bár az egyik francia EP-képviselő szerint szabotázs az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel magyar vétója, mások Orbán Viktort erős szuverenista vezetőként ábrázolják, aki alternatívát kínál Európa számára, és a magyar érdekeket képviselve, jogszerűen él vétólehetőségével.

null

Valérie Hayer, a Renew európai parlamenti frakció elnöke élesen bírálta azokat a pártokat – köztük a Fideszt és Orbán Viktor miniszterelnököt –, akik szerinte nem hazájukat, hanem külföldi érdekeket szolgálnak, gyengítve ezzel Európát – írja a Boulevard Voltaire.

Hayer szerint

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Orbán Viktor vétója az Ukrajnának szánt 90 milliárdos uniós hitel ügyében szabotázs, amely Vlagyimir Putyin érdekeit szolgálja. Azt egy szóval sem említette, hogy a vétó valójában egy válasz Volodimir Zelenszkij zsarolására és olajblokádjára, amellyel egy EU-tagállam energiabiztonságát veszélyeztetné.

A cikk szerzője is kritikusan reagált Hayer álláspontjára, hiszen azt írta: Orbán jogszerűen él vétójogával, elsődlegesen a magyar érdekeket képviselve.

Philippe Olivier (RN EP-képviselő) szerint az ilyen retorika mesterséges ellenségképet teremt az európai egység erősítésére, míg a Le Journal du Dimanche-ban megjelent publicisztika szerzője, Raphaëlle Auclert rámutatott, a Tisza jelöltjeinek többsége ismeretlen vagy tapasztalatlan, programjuk pedig veszélyeztetné Budapest jelenlegi nemzetközi súlyát. Írásában Orbán Viktort erős szuverenista vezetőként ábrázolja, aki alternatívát kínál Európa számára.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg". Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
massivement5
2026. március 27. 11:51
Szopatják a narancskretén hazudós kuruchordát és ez így van jól. Már tudják, nem arra figyelnek, amit a beles mond, hanem amit csinál. Na takarodhat a lecsuthy cigány kávézni.
kir2vik
2026. március 27. 11:30
Renew kb. 700-ból kb. 90 képviselő
elcapo-2
2026. március 27. 11:22
A szar francia gazdaságnak biztos jót tesz majd a 90 milliárd € rájuk eső része , amit fizetniük kell majd.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!