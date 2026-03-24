Zelenszkij foghatja a fejét: a németek után a franciák is Orbán Viktor mellé álltak

Feltörölték a padlót a kancellárral – a németek szerint Orbán Viktor jobban képviseli őket, mint Friedrich Merz
Nincs több pénzük Ukrajnára.
Alekszandr Zel után Marine Le Pen is azt mondta, hogy nincs több pénzük az európaiaknak Ukrajna finanszírozására, ezért hálásak Magyarország miniszterelnökének, amiért vétózta a 90 milliárd eurós EU-hitelt.
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője budapesti látogatásán üdvözölte Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntését az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-hitel blokkolásáról – írja a Politico.
Le Pen szerint
Franciaország jelenlegi költségvetési helyzete nem teszi lehetővé Ukrajna további támogatását, és hangsúlyozta, hogy a forrásokat inkább a francia állampolgárokra kellene fordítani.
Egy nappal korábban ugyanebből az irányból közelítette meg a kérdést Alekszandr Zel, az Európai Parlament képviselője és a német AfD tagja, aki azt mondta, Orbán Viktor azzal, hogy megvétózta az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelét, jobban képviseli a német adófizetők érdekeit, mint Friedrich Merz német kancellár.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.