Fegyver dördült a Jill Bident kísérő titkosügynök kezében – saját magát sebesítette meg

A philadelphiai repülőtérhez tartó Jill Bident kísérő amerikai titkosügynök péntek reggel véletlenül lábon lőtte magát. Az egykori first lady nem sérült meg, az érintett ügynököt pedig stabil állapotban szállították kórházba – írta meg a New York Post.

A szolgálati fegyver reggel fél kilenc körül sült el egy forgalmas közlekedési csomópontnál.

Nate Herring szóvivő tájékoztatása szerint az ügynök nem szenvedett életveszélyes sérülést, a helyszínről kórházba szállították, állapota stabil. A közlés szerint a fegyver egy autóban, gondatlanság miatt sült el. Az ügy körülményeinek feltárására vizsgálat indult.