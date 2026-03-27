Eric Daugherty amerikai politikai kommentátor és újságíró egy videót osztott meg a közösségi oldalán , amiben Marco Rubio amerikai külügyminiszter éles hangvételű nyilatkozatban bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, miután utóbbi azt állította, hogy az Egyesült Államok a Donbaszból való kivonuláshoz kötné a biztonsági garanciák megadását.

Rubio határozottan visszautasította ezt az értelmezést, kijelentve, hogy „ez hazugság”, és hangsúlyozta, hogy Zelenszkij is tisztában van azzal, hogy ilyen feltétel nem hangzott el.

„Nem tudom, miért mond ilyeneket, ez egyszerűen nem igaz” – tette hozzá a külügyminiszter. Eric Daugherty szerint Rubio ezzel most az egész világ szeme láttára leplezte le Zelenszkijt.