Robert C. Castel: pattanásig feszült a helyzet, és már nemcsak Ukrajnában (VIDEÓ)

Robert C. Castel volt a Front podcast vendége, ahol többek között arról beszélt: több térségben párhuzamosan zajlanak olyan folyamatok, amelyek hosszabb távon Európa biztonságát is befolyásolhatják. Kiemelte Oroszország tavaszi-nyári offenzíváját Ukrajna ellen, amelynek intenzitása nő, de ez önmagában nem garantál gyors áttörést – írta meg a Magyar Nemzet.

A szakértő szerint a harcok továbbra is kölcsönös csapásokkal zajlanak, miközben a régió stabilitását a határ menti incidensek és légtérsértések is befolyásolják.

Castel a magyar-ukrán viszonyról úgy vélekedett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben kisebb a közvetlen konfliktus esélye, mint egy későbbi, bizonytalanabb időszakban. A legnagyobb kockázatot szerinte nem feltétlenül állami döntések, hanem félkatonai vagy szélsőséges szereplők lépései jelenthetik, ezért kulcsfontosságú a hírszerzés és a folyamatos kommunikáció fenntartása.