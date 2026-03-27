feszült helyzet irán kockázat szakértő konfliktus ukrajna

Robert C. Castel: pattanásig feszült a helyzet, és már nemcsak Ukrajnában (VIDEÓ)

2026. március 27. 18:06

A szakértő szerint Irán katonai képességei ugyan gyengültek, de továbbra is fenyegetést jelenthet, miközben a balkáni fegyverkezés újabb feszültségeket hordoz.

null

Robert C. Castel volt a Front podcast vendége, ahol többek között arról beszélt: több térségben párhuzamosan zajlanak olyan folyamatok, amelyek hosszabb távon Európa biztonságát is befolyásolhatják. Kiemelte Oroszország tavaszi-nyári offenzíváját Ukrajna ellen, amelynek intenzitása nő, de ez önmagában nem garantál gyors áttörést – írta meg a Magyar Nemzet.

A szakértő szerint a harcok továbbra is kölcsönös csapásokkal zajlanak, miközben a régió stabilitását a határ menti incidensek és légtérsértések is befolyásolják.

Castel a magyar-ukrán viszonyról úgy vélekedett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben kisebb a közvetlen konfliktus esélye, mint egy későbbi, bizonytalanabb időszakban. A legnagyobb kockázatot szerinte nem feltétlenül állami döntések, hanem félkatonai vagy szélsőséges szereplők lépései jelenthetik, ezért kulcsfontosságú a hírszerzés és a folyamatos kommunikáció fenntartása.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
A beszélgetésben szó esett a Közel-Kelet és a Balkán helyzetéről is. A szakértő szerint Irán katonai képességei ugyan gyengültek, de továbbra is fenyegetést jelenthet, miközben a balkáni fegyverkezés újabb feszültségeket hordoz. Castel szerint ezek a párhuzamos konfliktusok és fegyverkezési folyamatok együttesen növelik az európai biztonsági kockázatokat.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. március 27. 18:58
Az oroszok nem sietnek. Lassan, de biztosan irtják az ukronáci fajt. Emellett területeket szereznek, és bányákra teszik rá a kezüket: Orosz kézbe került Ukrajna nagy aranybányája, már el is kezdték kitermelni – 290 millió dollár szakadt a nyakukba (VG)
gyzoltan-2
2026. március 27. 18:14
Robert C. Castel az USA repülőgép-hordozó krétai látogatását taglalhatná, a dugulásos vécéivel...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!