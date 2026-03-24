Ez valami új: az Egyesült Államok az ENSZ-t hibáztatja az ukrajnai háború miatt

Ukrán tiszt: Amikor a természet kizöldül, az oroszok megindulnak Kupjanszkba
Hamarosan jöhet a mindent eldöntő orosz offenzíva.
Christopher Landau szerint az ENSZ elveszítette fő küldetését, és másodlagos kérdésekben ragadt le.
Az Ukrinform arról ír, hogy Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén nyíltan bírálta a szervezetet, amiért nem tudta megállítani a háborút.
„Az ENSZ létrehozásának fő oka a második világháború után a jövőbeli háborúk megelőzése volt,
ám a szervezet másodlagos kérdésekben ragadt le, és nem teljesíti fő küldetését. Az ENSZ képtelensége az ukrajnai háború megállítására ennek a kudarcnak a példája” – fogalmazott Landau.
„Valóban segítik-e az Önök nyilatkozatai a konfliktus békés rendezését?
Megpróbálnak-e olyasmit találni, ami rábírhatja a feleket a fegyverletételre? Tesznek-e nyilatkozataik valamit azért, hogy a feleket tárgyalóasztalhoz ültessék – vagy épp ellenkezőleg, eltávolítják őket attól?” – kérdezett őszintén a külügyminiszter-helyettes.
Landau szerint az Egyesült Államok havi biztonsági tanácsi elnöksége lehetőséget teremt arra, hogy a szervezet végre áttérjen a nyilatkozatoktól a tényleges békelépésekre. Hangsúlyozta:
Trump elnök már hivatalba lépése óta egyértelműen jelzi, hogy be kívánja fejezni az ukrajnai háborút.
Figyelmeztetet, hogy a háború messze túlmutat a közvetlen konfliktuson: „Egyensúlyából billentette ki a teljes nemzetközi politikai, gazdasági és katonai rendet, és óriási költségekbe verte nemcsak a harcoló feleket, hanem számos más országot is.”
Nyitókép: MTI/KKM/Király Márton
