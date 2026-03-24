christopher landau ensz orosz-ukrán háború egyesült államok ukrajna

Ez valami új: az Egyesült Államok az ENSZ-t hibáztatja az ukrajnai háború miatt

2026. március 24. 06:59

Christopher Landau szerint az ENSZ elveszítette fő küldetését, és másodlagos kérdésekben ragadt le.

2026. március 24. 06:59
Az Ukrinform arról ír, hogy Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén nyíltan bírálta a szervezetet, amiért nem tudta megállítani a háborút.

 „Az ENSZ létrehozásának fő oka a második világháború után a jövőbeli háborúk megelőzése volt,

 ám a szervezet másodlagos kérdésekben ragadt le, és nem teljesíti fő küldetését. Az ENSZ képtelensége az ukrajnai háború megállítására ennek a kudarcnak a példája” – fogalmazott Landau.

„Valóban segítik-e az Önök nyilatkozatai a konfliktus békés rendezését? 

Megpróbálnak-e olyasmit találni, ami rábírhatja a feleket a fegyverletételre? Tesznek-e nyilatkozataik valamit azért, hogy a feleket tárgyalóasztalhoz ültessék – vagy épp ellenkezőleg, eltávolítják őket attól?” – kérdezett őszintén a külügyminiszter-helyettes.

Landau szerint az Egyesült Államok havi biztonsági tanácsi elnöksége lehetőséget teremt arra, hogy a szervezet végre áttérjen a nyilatkozatoktól a tényleges békelépésekre. Hangsúlyozta: 

Trump elnök már hivatalba lépése óta egyértelműen jelzi, hogy be kívánja fejezni az ukrajnai háborút.

Figyelmeztetet, hogy a háború messze túlmutat a közvetlen konfliktuson: „Egyensúlyából billentette ki a teljes nemzetközi politikai, gazdasági és katonai rendet, és óriási költségekbe verte nemcsak a harcoló feleket, hanem számos más országot is.”

Nyitókép: MTI/KKM/Király Márton

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. március 24. 09:40
Az ENSZ nevű Sóhivatal. Lapít, mint Magyar, miután eljátszotta, hogy öngyilkos lett. El is somfordál, mintha ott sem lenne. Egy röhej.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. március 24. 09:10
"Egyensúlyából billentette ki a teljes nemzetközi politikai, gazdasági és katonai rendet" Túlértékelitek, ez csak az eu Ukrajna és Oroszország problémája, a világ többi része szarik rá. Az oroszokkal hepciáskodás meg az oroszok kereskedelmi és egyéb partnereivel kapcáskodás csak az usa és az eu jellemzője, másokat nem érdekli.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. március 24. 07:58 Szerkesztve
Az ENSZ egy "sóhivatal" és nem kezeli jól az ukrajnai konfliktust? Persze. Az ENSZ annyi, amennyit a nagyhatalmak beletesznek. Ha sokkal többet tennének a nagyhatalmak a konfliktus lezárásáért, akkor lehetne hatékonyabb, csak hát amíg ellenérdekelt mindenki, addig az ENSZ se tud mit tenni, de még a Római Pápa sem. És az igazsághoz hozzátartozik, hogy senkinek nem volt akkora szerepe a konfliktus elindításában, mint az USA demokrata adminisztrációjának, de az ukrán polgárháború (ami aztán kiterjedt) már Trump ELSŐ ciklusa alatt is jócskán izzott. Már akkor is lehetett volna tenni ellene, de az USA vagy nem tudott vagy nem akart tenni akkor semmit (inkább mindkettő) és ezért az ENSZ-t megtenni bűnbaknak nem méltányos.
Válasz erre
5
1
kbs-real
2026. március 24. 07:57
A cím kiötlőjének üzenem: "Nem azt mondta, Feri..."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!