Ez valami új: az Egyesült Államok az ENSZ-t hibáztatja az ukrajnai háború miatt

Megpróbálnak-e olyasmit találni, ami rábírhatja a feleket a fegyverletételre? Tesznek-e nyilatkozataik valamit azért, hogy a feleket tárgyalóasztalhoz ültessék – vagy épp ellenkezőleg, eltávolítják őket attól?” – kérdezett őszintén a külügyminiszter-helyettes.

Landau szerint az Egyesült Államok havi biztonsági tanácsi elnöksége lehetőséget teremt arra, hogy a szervezet végre áttérjen a nyilatkozatoktól a tényleges békelépésekre. Hangsúlyozta:

Trump elnök már hivatalba lépése óta egyértelműen jelzi, hogy be kívánja fejezni az ukrajnai háborút.

Figyelmeztetet, hogy a háború messze túlmutat a közvetlen konfliktuson: „Egyensúlyából billentette ki a teljes nemzetközi politikai, gazdasági és katonai rendet, és óriási költségekbe verte nemcsak a harcoló feleket, hanem számos más országot is.”