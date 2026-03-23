emmanuel macron jacques chirac lionel jospin halálhír baloldal

Elhunyt Lionel Jospin, a francia baloldal meghatározó alakja

2026. március 23. 12:41

A szocialista politikus, aki Jacques Chirac elnöksége alatt vezette a francia kormányt, 88 éves volt.

Lionel Jospin, a francia Szocialista Párt egykori ikonikus alakja és korábbi miniszterelnök, 88 éves korában hunyt el – írta meg a Politico

Jospin neve összefonódott a francia szociáldemokrácia aranykorával, hiszen 1997 és 2002 között a jobboldali Jacques Chirac államfő mellett, a „társbérlet” időszakában irányította a kormányt. 

Halálhírére reagálva Emmanuel Macron jelenlegi elnök méltatta az államférfit, kiemelve Jospin erkölcsi tartását, bátorságát és a köztársaság iránti rendíthetetlen elkötelezettségét.

A politikus karrierje 2002-ben vett drámai fordulatot, amikor a választók legnagyobb döbbenetére nem jutott be az elnökválasztás második fordulójába, utat engedve a jobboldali Jean-Marie Le Pennek.

Ez a politikai földrengés nemcsak Jospin visszavonulását hozta el, hanem előrevetítette a Nemzeti Tömörülés megerősödését is. Bár a napi politikától eltávolodott, Jospin mindvégig a hagyományos pártpolitika védelmezője maradt, és 

2020-ban megjelent könyvében élesen bírálta Macron elnököt, amiért az – szerinte elbizakodottságból – háttérbe szorította a klasszikus demokratikus intézményrendszert.

Jospin öröksége ma is viszonyítási pont a francia baloldal számára: az 1990-es években még sikerrel fogta össze a szocialistákat, a zöldeket és a kommunistákat, ám a mai politikai helyzetet már aggodalommal figyelte. Bár 2022-ben még támogatta a baloldali összefogást, óva intett Jean-Luc Mélenchon és az Engedetlen Franciaország radikális, megosztó stratégiájától. 

Úgy vélte, a szélsőséges retorika és a romboló taktika hosszú távon nem megerősíti, hanem végzetesen meggyengítheti a mérsékelt baloldali erőket.

Halálhíre szimbolikus időpontban, a helyhatósági választások másnapján érkezett, amikor a baloldal ismét válaszút előtt áll. A moderált és radikális irányzatok közötti mély megosztottság, valamint a 2027-es elnökválasztás közeledte felerősíti Jospin utolsó üzeneteinek súlyát. Az egykori kormányfő távozása emlékezteti a politikai elitet arra, hogy az egység törékeny, és a baloldal hajója könnyen zátonyra futhat, ha feladja hagyományos értékeit a populizmus oltárán – véli a liberális lap.

Nyitókép: JOEL SAGET / AFP

