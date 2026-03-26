Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar választás Tisza Párt Brüsszel Magyar Péter külföldi beavatkozás

Brüsszelben írták meg: A Tisza Párt már arra készülhet, hogyan döntheti meg a kormányt választási vereség esetén

2026. március 26. 15:07

A kampány hajrájához közeledve egyre látványosabbak az ellenzéki akciók. A háttérben azonban a Tisza Párt már olyan forgatókönyvekkel számolhat, amelyek nem a győzelemről, hanem egy esetleges vereség utáni helyzetről szólnak. A tét így már nemcsak a választás napja, hanem az azt követő időszak is.

2026. március 26. 15:07
Az elmúlt napok eseményei alapján egyre inkább kirajzolódik egy összetettebb stratégia. A Brussels Signal beszámolója szerint több, egymással összefüggő fejlemény utal arra, hogy a Tisza Párt nem pusztán a kampány megnyerésére koncentrál, hanem egy alternatív politikai forgatókönyvet is épít.

A történet kiindulópontja Szijjártó Péter külügyminisztert érintő lehallgatási ügy volt, amelyet komoly botrányként próbáltak bemutatni. A nyilvánosságra hozott, 2020-ból származó beszélgetések azonban nem tartalmaztak olyan információkat, amelyek valódi titoksértésre utalnának. Maga a külügyminiszter is hangsúlyozta, hogy az uniós tanácsüléseken akár nyolcvan ember is jelen van, mindegyikük mobiltelefonnal, így nehezen beszélhetünk valódi titkokról, ráadásul a témák nagy része eleve megjelenik a médiában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A történet súlypontja így fokozatosan áttevődött arra, miként kerültek ezek az anyagok nyilvánosságra. A Mandinerhez eljutott információk szerint Panyi Szabolcs  – aki magát oknyomozó újságíróként mutatja be – kapcsolatban állhat külföldi titkosszolgálatokkal, és egy hangfelvétel szerint ő adhatta át a külügyminiszter telefonszámát. A Brussels Signal kiemeli, hogy az érintett személy nemcsak ellenzéki médiumokkal dolgozik együtt, hanem kapcsolatban áll a Tisza Párt köreihez tartozó szereplőkkel is.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap szerint ez már túlmutat a klasszikus újságírói tevékenységen, és sokak szerint egyáltalán nem hasonlít az újságírásra, pláne nem az oknyomozó újságírásra.

Tisza Párt és a vereség utáni stratégia

A Brussels Signal által megszólaltatott szakértők szerint a fenti események nem elszigetelt esetek, hanem egy szélesebb stratégia elemei lehetnek. Ennek középpontjában az állhat, hogy a választások kimenetelét már előre megkérdőjelezhetővé tegyék. A cikk egyértelműen fogalmaz: 

Mesterséges benyomást kelteni arról, hogy a választások sem tisztességesek, sem törvényesek.

Ez a narratíva nem önmagáért való, hanem egy későbbi politikai lépés megalapozását szolgálhatja. A háttérben ugyanis egyre többször jelenik meg az a gondolat, hogy egy esetleges kormánypárti győzelem után nemzetközi nyomásgyakorlás indulhat. Ez valójában az Orbán Viktor győzelmét követő lépések előkészítése. Magyarán a politikai küzdelem nem érne véget a választásokkal, hanem új szakaszba lépne.

Ezt a feltételezést erősítik azok a nyilatkozatok is, amelyek már most kétségbe vonják a választások tisztaságát. Mika Aaltola finn politikus például arról írt, hogy az Európai Unió jogi eszközökkel is beavatkozhatna, ha a Fidesz nyer. Bejegyzésében a „manipulált választások” lehetőségét is felvetette.

Ezt is ajánljuk a témában

A háttérben uniós intézményekből származó jelzések is megjelentek. Az Európai Bizottság szóvivője „mély aggodalmát” fejezte ki a sajtóhírek kapcsán, és teljes körű magyarázatot várt a magyar hatóságoktól. Bár ez formálisan a külügyminiszter ügyére vonatkozott, a valódi kérdés az, mi zajlik a színfalak mögött. Egyes brüsszeli körökben már arról beszélnek, hogy Magyarország „súlyos következményekkel” nézhet szembe, beleértve akár politikai szankciókat vagy az információkhoz való hozzáférés korlátozását. 

Sőt, olyan elképzelések is felmerültek, amelyek szerint a választások eredményétől függetlenül megpróbálhatják eltávolítani a jelenlegi miniszterelnököt.

Ezt is ajánljuk a témában

A Brussels Signal értelmezése szerint a képlet egyszerű: ha sikerül legyőzni a kormányt, az egyik forgatókönyv valósul meg, ha nem, akkor a választási eredmények legitimitását kérdőjelezhetik meg. Mindeközben a kampány terepe is átalakul. A biztonság, az energiaellátás és a háború kérdései kerültek előtérbe, miközben a kormányoldal látványos mozgósítást hajt végre. 

A lap szerint a március 15-i rendezvények sem hozták meg az ellenzék számára a várt áttörést, miközben Orbán Viktor országjárása tömegeket vonz.

A Brussels Signal arra is rámutat, hogy a közvélemény-kutatások körül is vita alakult ki, és több, a jobboldalhoz közelebb álló intézet szoros versenyt vagy akár kormánypárti előnyt mér.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
edilahotmail
2026. március 26. 16:36
1.Ha a hazaárulók (Tisza) nyernek,megy az egész ország a levesbe...addig rotyogtatják amíg szét nem fő..Erre készül az egész brüsszeli csürhe Ursula v.d.Leyen és Mari Wéber-el az élen,Mertz, és Macron nevű csatlósaikkal együtt. 2. Ha mi (Fidesz) győzünk.akkor elszabadul a pokol és megindul zsákszámra a mocskos pénzük az utcai zavargások ,provokációk,a rendőrök heccelésére ,hogy a mocskos ballibsi sajtónak legyen mit percenként ,heteken keresztül az "Orbáni"diktatúráról jelenteni.A birka nyugati polgár elégtétellel nézi majd,hogy a "demokrácia" a barikádokon harcol,Magyar ??Péterrel az élen ... Természetesen megvonnak minden forrást,egyik eljárás a másik után stb.,mert ez így "demokratikuss"Nagyon fel kell készülni a gyözelemre és nem hagyni a provokátorokat !!!És-lehet hogy most olyat írok amit megbánok-de jobb lenne nekünk EZEN az EU-n kívül..
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. március 26. 16:19
Tudom, elmebetegségnek tűnik és ne legyen igazam... Én ebből a mostani brüsszeli "vezetésből" meg csatolt részeikből ( lásd a "művelt, kulturált, demokratikus, stbstb.. nyugat meg északi vezetők ) még azt is kinézem, hogy ha sikerülne tényleg húzósra eszkalálni a tüntetéseket meg zavargásokat, akkor nyugati országok fegyveres erői jönnének ide - na nem nekünk segíteni... A dumát biztosan meg tudnák hozzá... Lásd UvL: a vétójog megszüntetéséhez nem kell szerződést módosítani, elég "kreatívan értelmezni"...
Válasz erre
2
0
OneiroNauta
2026. március 26. 16:10
"Brüsszelben írták meg: A Tisza Párt már arra készülhet, hogyan döntheti meg a kormányt választási vereség esetén" Ahhoz azért a normális többségnek is lesz egy-két szava. Itt nem lesz puccs.
Válasz erre
6
0
fogas paduc
2026. március 26. 16:08
És attól a tiszások nem félnek, hogy a többség helyrerakja őket????
Válasz erre
9
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!