Brüsszelben írták meg: A Tisza Párt már arra készülhet, hogyan döntheti meg a kormányt választási vereség esetén

A lap szerint ez már túlmutat a klasszikus újságírói tevékenységen, és sokak szerint egyáltalán nem hasonlít az újságírásra, pláne nem az oknyomozó újságírásra.

Tisza Párt és a vereség utáni stratégia

A Brussels Signal által megszólaltatott szakértők szerint a fenti események nem elszigetelt esetek, hanem egy szélesebb stratégia elemei lehetnek. Ennek középpontjában az állhat, hogy a választások kimenetelét már előre megkérdőjelezhetővé tegyék. A cikk egyértelműen fogalmaz:

Mesterséges benyomást kelteni arról, hogy a választások sem tisztességesek, sem törvényesek.

Ez a narratíva nem önmagáért való, hanem egy későbbi politikai lépés megalapozását szolgálhatja. A háttérben ugyanis egyre többször jelenik meg az a gondolat, hogy egy esetleges kormánypárti győzelem után nemzetközi nyomásgyakorlás indulhat. Ez valójában az Orbán Viktor győzelmét követő lépések előkészítése. Magyarán a politikai küzdelem nem érne véget a választásokkal, hanem új szakaszba lépne.