Magyar Péter EP-párttársa bevallotta: ha Orbán nyer, Von der Leyenék azonnal megpróbálják majd eltávolítani

Mika Aaltola, az Európai Néppárt európai parlamenti frakció finn képviselője – annak a frakciónak, amelynek Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői is tagjai – az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Unió jogi eszközökkel avatkozna be a magyarországi választásokba, a Fidesz győzelme esetén.
A politikus úgy fogalmazott, ha Orbán Viktor „elcsalná” az április 12-i választást, az Európai Bizottság akár az Európai Unió működéséről szóló szerződés 279. cikkére is hivatkozhatna, ami lehetővé tenné, hogy sürgősségi intézkedést kérjen az Európai Unió Bíróságától.
Aaltola hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az intézkedés nem a nemzeti szuverenitás elvételéről szól. Úgy fogalmazott:
egy ország szuverenitása a demokratikus legitimitáson alapul, ezért egy manipulált választás után nem hozható létre valódi, szuverén kormányt.
Hivatkozott az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkere is, amely rögzíti, hogy a demokrácia és a jogállamiság az uniós tagság alapfeltételei.
Szerinte ha egy vitatott módon megszerzett többség később korlátozná az ellenzéket, befolyásolná az igazságszolgáltatást vagy akadályozná az uniós intézmények működését, az már egyértelmű jogi alapot teremthetne az uniós beavatkozásra.
Az EP-képviselő szerint ilyen helyzetben az Európai Bizottság számára április 12. után nem maradna jogi akadály a fellépésre, legfeljebb politikai megfontolások lassíthatnák a döntést.
