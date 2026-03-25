Magyar Péter EP-párttársa bevallotta: ha Orbán nyer, Von der Leyenék azonnal megpróbálják majd eltávolítani

Mika Aaltola, az Európai Néppárt európai parlamenti frakció finn képviselője – annak a frakciónak, amelynek Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői is tagjai – az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Unió jogi eszközökkel avatkozna be a magyarországi választásokba, a Fidesz győzelme esetén.

A politikus úgy fogalmazott, ha Orbán Viktor „elcsalná” az április 12-i választást, az Európai Bizottság akár az Európai Unió működéséről szóló szerződés 279. cikkére is hivatkozhatna, ami lehetővé tenné, hogy sürgősségi intézkedést kérjen az Európai Unió Bíróságától.