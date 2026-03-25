tisza párt európai unió európai néppárt Magyar Péter csalás választás orbán viktor

Magyar Péter EP-párttársa bevallotta: ha Orbán nyer, Von der Leyenék azonnal megpróbálják majd eltávolítani

2026. március 25. 17:31

A politikus úgy fogalmazott, ha Orbán Viktor „elcsalná” a választást, az Európai Bizottság sürgősségi intézkedést kérne az Európai Unió Bíróságától.

Mika Aaltola, az Európai Néppárt európai parlamenti frakció finn képviselője – annak a frakciónak, amelynek Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői is tagjai – az X-en közzétett bejegyzésében arról írt, hogy az Európai Unió jogi eszközökkel avatkozna be a magyarországi választásokba, a Fidesz győzelme esetén.

A politikus úgy fogalmazott, ha Orbán Viktor „elcsalná” az április 12-i választást, az Európai Bizottság akár az Európai Unió működéséről szóló szerződés 279. cikkére is hivatkozhatna, ami lehetővé tenné, hogy sürgősségi intézkedést kérjen az Európai Unió Bíróságától.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Aaltola hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az intézkedés nem a nemzeti szuverenitás elvételéről szól. Úgy fogalmazott: 

egy ország szuverenitása a demokratikus legitimitáson alapul, ezért egy manipulált választás után nem hozható létre valódi, szuverén kormányt. 

Hivatkozott az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkere is, amely rögzíti, hogy a demokrácia és a jogállamiság az uniós tagság alapfeltételei.

Szerinte ha egy vitatott módon megszerzett többség később korlátozná az ellenzéket, befolyásolná az igazságszolgáltatást vagy akadályozná az uniós intézmények működését, az már egyértelmű jogi alapot teremthetne az uniós beavatkozásra.

Az EP-képviselő szerint ilyen helyzetben az Európai Bizottság számára április 12. után nem maradna jogi akadály a fellépésre, legfeljebb politikai megfontolások lassíthatnák a döntést.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Robert-N
2026. március 25. 18:22
Picnic Niki 2026. március 25. 18:20 Akárki nyeri a választást a Standard & Poor's leminősíti az országot, mert az osztogatás hitelből történik ------ Miből történik hatökör? Francia államadósság közel duplája mint a magyar.
Embersárkány
2026. március 25. 18:22
szuper. akkor mi meg fizikai eszközökkel pakoljuk ki őket innen. hogy mondják? ha harc, hát legyen harc!
Robert-N
2026. március 25. 18:21 Szerkesztve
nuevoreynuevaleyelfújta az ellenszél 2026. március 25. 18:10 Leszarja, a lengyel PiS erdekeben se tett semmit, pedig Lengyelorszag sokkal fontosabb amerikanak mint Magyarorszag, ugyszinten a romanok --- Fingod nincs balfasz a politikáhoiz.
Picnic Niki
2026. március 25. 18:20
Akárki nyeri a választást a Standard & Poor's leminősíti az országot, mert az osztogatás hitelből történik
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!