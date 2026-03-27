Az oroszok ügyésze nem finomkodott: élete végéig börtönben ülhet a Barátság kőolajvezetéket felrobbantó ukrán parancsnok

Az orosz ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka ellen, akit a 2025 tavaszán, a kurszki területen elkövetett támadás feltételezett szervezőjeként tartanak számon – írta a TASZSZ.

A vádhatóság szerint Brovdi kulcsszerepet játszott abban az akcióban, amely során egy aknás robbanás következtében meghalt Anna Prokofjeva, a Channel One Russia újságírója. A támadásban megsérült Dmitry Volkov operatőr, valamint további három kísérő is.