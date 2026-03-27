barátság kőolajvezeték robert brovdi támadás börtön ukrán magyar életfogytiglan ügyészség oroszország

Az oroszok ügyésze nem finomkodott: élete végéig börtönben ülhet a Barátság kőolajvezetéket felrobbantó ukrán parancsnok

2026. március 27. 16:39

Az orosz ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott Robert Brovdi, ukrán drónparancsnok ellen.

null

Az orosz ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka ellen, akit a 2025 tavaszán, a kurszki területen elkövetett támadás feltételezett szervezőjeként tartanak számon – írta a TASZSZ.

A vádhatóság szerint Brovdi kulcsszerepet játszott abban az akcióban, amely során egy aknás robbanás következtében meghalt Anna Prokofjeva, a Channel One Russia újságírója. A támadásban megsérült Dmitry Volkov operatőr, valamint további három kísérő is.

Az ügyész a bíróság előtt azt kérte, hogy a vádlott az első tíz évet szigorított börtönkörülmények között töltse, majd ezt követően egy speciális büntetés-végrehajtási intézetben folytassa büntetését.

Emellett a sértettek részére összesen 200 millió rubel kártérítés megítélését is indítványozta.

A nyomozati anyagok szerint Brovdi 2025 márciusában – a 414-es dróndandár parancsnokaként – utasítást adott arra, hogy a kurszki régió több pontján, köztük Zabuzsevka közelében távirányítású aknákat helyezzenek el közutakon és nyílt területeken, amelyek az újságírók sérüléséhez vezettek.

Ezt is ajánljuk a témában

Brovdi azonban jelenleg nem elérhető a hatóságok számára, nemzetközi körözés van érvényben ellene, és a bíróság távollétében rendelte el letartóztatását. Az orosz nyomozó hatóságok szerint a férfit 46 bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük több olyan támadással, amelyek civilek halálát és jelentős anyagi károkat okoztak.

Mint ismert, Brovdit a magyar kormány kitiltotta az országból 2025-ben a Barátság kőolajvezeték felrobbantás miatt. A műveletet a kárpátaljai parancsnok által vezetett „Magyar Madarai” alakulat hajtotta végre. Brovdi támadása után többször is azt üzente magyar nyelven, hogy „ruszkik, haza!”.

Nyitókép: Képernyőfelvétel

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
masikhozzaszolo
2026. március 27. 17:18
Emeleti ablakon ne nézzen ki, kereszteződésbe ne menjen autóval, és a jégkockás ládát is kerülje. Ne novicsókolózzon.
akitiosz
2026. március 27. 17:09
Felesleges. A korrekt megoldás az, ha Brovdi nem érné meg élve a háború végét. Katona, teljesen legitim célpont.
namivan-2
2026. március 27. 17:05
A nem elérhető azt jelenti, hogy szolgálatban áll az Ukrán hadseregben, vagy azt, hogy teljesen meglépett, azaz csak 1-2 ember tudja hol van. Remélem szolgálatba van és a háború után öreg néni álruhában menekülni fog, mert akkor az orosz unokatestvérei lesegítik a 12. emeletről. Így kevesebb az adminisztráció.
hexahelicene
•••
2026. március 27. 16:47 Szerkesztve
ukrán = terrorista Robert Brovdi a terror-ukro faj egyik díszpéldánya.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!