Itt a Magyar Zelenszkij: Megdöbbentő dolgok derültek ki a Tisza Párt belső világáról!
Ezer szálon fonódott össze Kijev és a Tisza Párt.
Az orosz ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott Robert Brovdi, ukrán drónparancsnok ellen.
Az orosz ügyészség életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott Robert Brovdi, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka ellen, akit a 2025 tavaszán, a kurszki területen elkövetett támadás feltételezett szervezőjeként tartanak számon – írta a TASZSZ.
A vádhatóság szerint Brovdi kulcsszerepet játszott abban az akcióban, amely során egy aknás robbanás következtében meghalt Anna Prokofjeva, a Channel One Russia újságírója. A támadásban megsérült Dmitry Volkov operatőr, valamint további három kísérő is.
Az ügyész a bíróság előtt azt kérte, hogy a vádlott az első tíz évet szigorított börtönkörülmények között töltse, majd ezt követően egy speciális büntetés-végrehajtási intézetben folytassa büntetését.
Emellett a sértettek részére összesen 200 millió rubel kártérítés megítélését is indítványozta.
A nyomozati anyagok szerint Brovdi 2025 márciusában – a 414-es dróndandár parancsnokaként – utasítást adott arra, hogy a kurszki régió több pontján, köztük Zabuzsevka közelében távirányítású aknákat helyezzenek el közutakon és nyílt területeken, amelyek az újságírók sérüléséhez vezettek.
Ezt is ajánljuk a témában
Brovdi azonban jelenleg nem elérhető a hatóságok számára, nemzetközi körözés van érvényben ellene, és a bíróság távollétében rendelte el letartóztatását. Az orosz nyomozó hatóságok szerint a férfit 46 bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük több olyan támadással, amelyek civilek halálát és jelentős anyagi károkat okoztak.
Mint ismert, Brovdit a magyar kormány kitiltotta az országból 2025-ben a Barátság kőolajvezeték felrobbantás miatt. A műveletet a kárpátaljai parancsnok által vezetett „Magyar Madarai” alakulat hajtotta végre. Brovdi támadása után többször is azt üzente magyar nyelven, hogy „ruszkik, haza!”.
Nyitókép: Képernyőfelvétel