Az oroszok nem kaptak helyet az asztalnál: kulcsfontosságú döntések születhetnek az Egyesült Államokban, változhat a háború menete

Az ukrán delegáció szombaton Miamiba érkezett, ahol kulcsfontosságú tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok képviselőivel. A megbeszélések célja, hogy új lendületet adjanak az ukrajnai háborúval kapcsolatos diplomáciai folyamatoknak, különös tekintettel a háromoldalú egyeztetések jövőjére – írja az Unian.

A beszámoló szerint az ukrán delegáció magas rangú tisztségviselőkből áll. A küldöttség tagja Rusztam Umerov, az RNBO titkára, Kirill Budanov, az elnöki hivatal vezetője, Szerhij Kiszlica, az elnöki hivatal első helyettese, valamint David Arahamija, a „Nép Szolgája” parlamenti frakció vezetője.