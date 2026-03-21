Az oroszok nem kaptak helyet az asztalnál: kulcsfontosságú döntések születhetnek az Egyesült Államokban, változhat a háború menete
2026. március 21. 07:37
Az ukrán delegáció szombaton Miamiba érkezett.
Az ukrán delegáció szombaton Miamiba érkezett, ahol kulcsfontosságú tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok képviselőivel. A megbeszélések célja, hogy új lendületet adjanak az ukrajnai háborúval kapcsolatos diplomáciai folyamatoknak, különös tekintettel a háromoldalú egyeztetések jövőjére – írja az Unian.
A beszámoló szerint az ukrán delegáció magas rangú tisztségviselőkből áll. A küldöttség tagja Rusztam Umerov, az RNBO titkára, Kirill Budanov, az elnöki hivatal vezetője, Szerhij Kiszlica, az elnöki hivatal első helyettese, valamint David Arahamija, a „Nép Szolgája” parlamenti frakció vezetője.
Az amerikai oldalt Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, valamint Jared Kushner képviseli, aki Donald Trump amerikai elnök veje is egyben.
Fontos körülmény, hogy a tárgyalásokon ezúttal nem vesz részt az orosz fél.
A megbeszélések napirendjéről korábban Volodimir Zelenszkij adott tájékoztatást. Elmondása szerint négy fő témát érintenek: a háromoldalú tárgyalások folytatásának pontos kereteit, a további egyeztetések előkészítését és a szükséges dokumentumok kidolgozását, valamint az úgynevezett PURL program kérdését. Emellett szóba kerül egy lehetséges amerikai–ukrán drónmegállapodás is.
A mostani egyeztetés különösen jelentős annak fényében, hogy az utolsó, Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló tárgyalási fordulót február közepén tartották Svájcban.
Azóta a diplomáciai folyamat megtorpant, amit részben az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség magyaráz.
Zelenszkij ezzel kapcsolatban aggodalmának is hangot adott: mint fogalmazott, „nagyon rossz előérzete van” azzal kapcsolatban, hogy a közel-keleti konfliktus milyen hatással lehet az ukrajnai háború alakulására.