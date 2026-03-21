zelenszkij Steve Witkoff tárgyalás ukrajnai háború egyesült államok Jared Kushner

Az oroszok nem kaptak helyet az asztalnál: kulcsfontosságú döntések születhetnek az Egyesült Államokban, változhat a háború menete

2026. március 21. 07:37

Az ukrán delegáció szombaton Miamiba érkezett.

null

Az ukrán delegáció szombaton Miamiba érkezett, ahol kulcsfontosságú tárgyalásokat folytat az Egyesült Államok képviselőivel. A megbeszélések célja, hogy új lendületet adjanak az ukrajnai háborúval kapcsolatos diplomáciai folyamatoknak, különös tekintettel a háromoldalú egyeztetések jövőjére – írja az Unian.

A beszámoló szerint az ukrán delegáció magas rangú tisztségviselőkből áll. A küldöttség tagja Rusztam Umerov, az RNBO titkára, Kirill Budanov, az elnöki hivatal vezetője, Szerhij Kiszlica, az elnöki hivatal első helyettese, valamint David Arahamija, a „Nép Szolgája” parlamenti frakció vezetője.

Az amerikai oldalt Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, valamint Jared Kushner képviseli, aki Donald Trump amerikai elnök veje is egyben. 

Fontos körülmény, hogy a tárgyalásokon ezúttal nem vesz részt az orosz fél.

A megbeszélések napirendjéről korábban Volodimir Zelenszkij adott tájékoztatást. Elmondása szerint négy fő témát érintenek: a háromoldalú tárgyalások folytatásának pontos kereteit, a további egyeztetések előkészítését és a szükséges dokumentumok kidolgozását, valamint az úgynevezett PURL program kérdését. Emellett szóba kerül egy lehetséges amerikai–ukrán drónmegállapodás is.

A mostani egyeztetés különösen jelentős annak fényében, hogy az utolsó, Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló tárgyalási fordulót február közepén tartották Svájcban. 

Azóta a diplomáciai folyamat megtorpant, amit részben az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség magyaráz.

Zelenszkij ezzel kapcsolatban aggodalmának is hangot adott: mint fogalmazott, „nagyon rossz előérzete van” azzal kapcsolatban, hogy a közel-keleti konfliktus milyen hatással lehet az ukrajnai háború alakulására.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
•••
2026. március 21. 07:54 Szerkesztve
"Az oroszok nem kaptak helyet az asztalnál" Mandiner, be lehetne fejezni már az undorító ukránszopást. Már a 2 éves kisbaba is tudja, meg a szomszéd macskája is, és az utcán ugató kutya, hogy az oroszok már mindent lezsíroztak az amerikaiakkal. Mit gondoltok, miért nem kapott Irán S-400 légvédelmet az orosztól? Irán az amcsiké, fUckrajna az oroszoké - ezért.
qwsqws
2026. március 21. 07:49
"unian" eddig olvastam.
survivor
2026. március 21. 07:48
Endless war.... De honnan jön az olaj/ gáz/ uran/ thorium ?
Bitrex®
2026. március 21. 07:47
Itt mindenki zsidó? Itt? Majdnem mindenki. (Szerhij Kiszlica kivételével)
