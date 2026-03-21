A Pentagon kiadta a parancsot: Amerika beveti a szuperfegyvert, soha nem látott eszközzel lépnek fel Iránban

Az amerikai védelmi minisztérium a Palantir mesterségesintelligencia-alapú Maven rendszerét hivatalos státuszba emeli, hosszú távra biztosítva a technológia alkalmazását az amerikai hadsereg teljes működésében – számolt be a Reuters hírügynökség Steve Feinberg védelmi miniszterhelyettes március 9-én keltezett belső levele alapján.

A miniszterhelyettes levelében azt írta: a Palantir Maven Smart System integrálása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a hadsereg „észlelje, elrettentse és minden hadszíntéren felülmúlja ellenfeleit”. A döntés a jelenlegi költségvetési év végéig, azaz szeptemberig léphet hatályba.