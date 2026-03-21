Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
pentagon palantir irán amerika hadsereg Közel-Kelet mesterséges intelligencia

A Pentagon kiadta a parancsot: Amerika beveti a szuperfegyvert, soha nem látott eszközzel lépnek fel Iránban

2026. március 21. 08:27

Az amerikai hadsereg mesterségesintelligencia-alapú fegyvereket is bevet a Közel-Keleten.

Az amerikai védelmi minisztérium a Palantir mesterségesintelligencia-alapú Maven rendszerét hivatalos státuszba emeli, hosszú távra biztosítva a technológia alkalmazását az amerikai hadsereg teljes működésében – számolt be a Reuters hírügynökség Steve Feinberg védelmi miniszterhelyettes március 9-én keltezett belső levele alapján.

A miniszterhelyettes levelében azt írta: a Palantir Maven Smart System integrálása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a hadsereg „észlelje, elrettentse és minden hadszíntéren felülmúlja ellenfeleit”. A döntés a jelenlegi költségvetési év végéig, azaz szeptemberig léphet hatályba.

A Maven egy parancsnoki és irányítási (C2) szoftverplatform, amely harctéri adatokat – műholdak, drónok, radarok és hírszerzési jelentések információit – elemzi, és mesterséges intelligencia segítségével azonosít potenciális célpontokat. 

A rendszer már jelenleg is az amerikai hadsereg elsődleges MI-alapú operációs rendszere, amelyet az elmúlt hetekben Irán elleni célzott csapások során is alkalmaztak.

A lépés jelentős üzleti siker a Palantir Technologies számára, amely az utóbbi időszakban egyre több amerikai kormányzati megrendelést nyert el. A vállalat tavaly akár 10 milliárd dollár értékű keretszerződést kötött az amerikai hadsereggel, részvényeinek árfolyama pedig egy év alatt megduplázódott, piaci értéke megközelítette a 360 milliárd dollárt.

Ugyanakkor az ENSZ szakértői testületei korábban figyelmeztettek: az autonóm célkiválasztás etikai, jogi problémákat vet fel és biztonsági kockázatokat hordoz, különösen, ha az MI torzított adatok alapján működik. A Palantir közlése szerint rendszere nem hoz önállóan halálos döntéseket, a célpontok kijelölése és jóváhagyása minden esetben emberi kontroll alatt marad.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 21. 10:06
az ezredes kiad egy parancsot: mindenki egyen egy narancsot!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. március 21. 09:31
A kaftános kajmánoknak reszeltek! :-)
Válasz erre
1
4
csulak
2026. március 21. 09:28
hatha lelovik ezt a gepet
Válasz erre
1
0
kamasuka
2026. március 21. 09:27
Mandi baszd meg ... Ez ma már a második atlantista faszságotok amit olvasok. Totál idiótának néztek ki, csaxólok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!