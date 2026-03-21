A Pentagon kiadta a parancsot: Amerika beveti a szuperfegyvert, soha nem látott eszközzel lépnek fel Iránban

Az ukrán delegáció szombaton Miamiba érkezett.
Az amerikai hadsereg mesterségesintelligencia-alapú fegyvereket is bevet a Közel-Keleten.
Az amerikai védelmi minisztérium a Palantir mesterségesintelligencia-alapú Maven rendszerét hivatalos státuszba emeli, hosszú távra biztosítva a technológia alkalmazását az amerikai hadsereg teljes működésében – számolt be a Reuters hírügynökség Steve Feinberg védelmi miniszterhelyettes március 9-én keltezett belső levele alapján.
A miniszterhelyettes levelében azt írta: a Palantir Maven Smart System integrálása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a hadsereg „észlelje, elrettentse és minden hadszíntéren felülmúlja ellenfeleit”. A döntés a jelenlegi költségvetési év végéig, azaz szeptemberig léphet hatályba.
A Maven egy parancsnoki és irányítási (C2) szoftverplatform, amely harctéri adatokat – műholdak, drónok, radarok és hírszerzési jelentések információit – elemzi, és mesterséges intelligencia segítségével azonosít potenciális célpontokat.
A rendszer már jelenleg is az amerikai hadsereg elsődleges MI-alapú operációs rendszere, amelyet az elmúlt hetekben Irán elleni célzott csapások során is alkalmaztak.
A lépés jelentős üzleti siker a Palantir Technologies számára, amely az utóbbi időszakban egyre több amerikai kormányzati megrendelést nyert el. A vállalat tavaly akár 10 milliárd dollár értékű keretszerződést kötött az amerikai hadsereggel, részvényeinek árfolyama pedig egy év alatt megduplázódott, piaci értéke megközelítette a 360 milliárd dollárt.
Ugyanakkor az ENSZ szakértői testületei korábban figyelmeztettek: az autonóm célkiválasztás etikai, jogi problémákat vet fel és biztonsági kockázatokat hordoz, különösen, ha az MI torzított adatok alapján működik. A Palantir közlése szerint rendszere nem hoz önállóan halálos döntéseket, a célpontok kijelölése és jóváhagyása minden esetben emberi kontroll alatt marad.
(MTI)
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP