A „Modzstaba-rejtély”: a CIA és a Moszad nem tudta még azonosítani Irán valódi vezetőjét

Végítélet Iránban: előkerült az ajatollah holtteste is
Igen: tényleg úgy tűnik, hogy leszedték Irán legfőbb vezetőjét, izraeli források szerint a holtteste is megvan. A halálhírt Trump is megerősítette.
Az amerikai és izraeli hírszerző szolgálatoknak úgy tűnik gondjaik vannak azzal, hogy ki is irányítja valójában Iránt, mióta Modzstaba Hámeneit nevezték ki az ország legfelsőbb vezetőjévé.
Bár a hírszerzési értékelések szerint Modzstaba Hámenei még él, forrásaik azt jelzik, hogy nincs konkrét bizonyíték arra, hogy személyesen hozna fontos döntéseket, vagy személyesen felügyelné az állami tevékenységeket. Tisztviselők szerint a biztonsági aggályok megakadályozzák az vezető iráni tisztviselőket abban, hogy személyesen egyeztessenek vele.
Az iráni vezetés súlyos csapásokat szenvedett el. Február végén az amerikai-izraeli légicsapásokban életét vesztette Ali Hámenei legfőbb vallási vezető, majd március közepén Ali Laridzsáni, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára is.
Az iráni biztonsági protokollok rendkívüli módon megosztottá és bizalmatlanná váltak a folyamatos megfigyelések és célzott támadások miatt. A „biztonsági aggályok” (security concerns) ebben a kontextusban azt jelentik, hogy a még életben lévő vezetők félnek a közvetlen kommunikációtól vagy a nyilvános fellépéstől, mert tartanak az újabb támadásoktól. Bár Donald Trump amerikai elnök korábban azt állította, hogy az iráni vezetés kész a tárgyalásokra, a megmaradt iráni tisztviselők ezt hivatalosan cáfolták, hangsúlyozva, hogy nem hajlandóak asztalhoz ülni Washingtonnal a folyamatos katonai műveletek közepette.
Sem a szándék, sem a lehetőség nincs meg tehát a diplomáciára.
Az iráni vezetők fizikai biztonságuk és a rezsim belső stabilitása miatti félelmükben sem mernének lépéseket tenni a párbeszéd irányába. A bizonytalanság egybeesik a vezetői űrrel, amelyet a közelmúltbeli likvidálások okoztak, amelyek számos kulcsfontosságú iráni tisztviselő halálát okozták. Hírszerzési források szerint az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) ez idő alatt jelentősebb szerepet vállalt az ország politikai és biztonsági környezetének felügyeletében.
A jelenlegi vezetői helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy állítólagos meggyilkolása előtt Ali Laridzsánit számos hírszerző szolgálat a de facto vezetőnek tekintette. A bizonytalanságot fokozza Modzstaba Hámenei kevés nyilvános szereplése. Legutóbbi „megmozdulásai” közül csak egy írásos nyilatkozat, amelyben Nowruzt ünnepli, és a Telegram-fiókján közzétett képek szerepeltek.
A nyilvános megjegyzések és videószereplések hiánya miatt az amerikai hírszerző hatóságok most megpróbálják megállapítani ezeknek a fényképeknek a kronológiáját és valódiságát.
Míg egyes szakértők arra figyelmeztetnek, hogy túl korai lenne értékelni Irán vezetői struktúrájának stabilitását több kulcsfontosságú tisztviselő halála fényében, mások azt feltételezik, hogy a láthatóság hiánya biztonsági kérdésekkel vagy potenciális sérülésekkel hozható összefüggésbe. Jelenleg azonban nincs konkrét bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ki vezeti az iráni kormányt. Bizonyos izraeli elemzések arra utalnak, hogy az Iránra nehezedő külső nyomás fokozódása mélyíti a belső törésvonalakat.
Az elemzők óvatosságra intenek, hogy a jelenlegi vezetés gyengülése nem a békülékenyebb, hanem a radikálisabb személyek felemelkedéséhez vezet. A tartós regionális feszültségek és a belső kiszámíthatatlanság fényében a lehetséges forgatókönyvek továbbra is aggodalomra adnak okot.
Nyitókép: AHMAD AL-RUBAYE / AFP