A „Modzstaba-rejtély”: a CIA és a Moszad nem tudta még azonosítani Irán valódi vezetőjét

Sem a szándék, sem a lehetőség nincs meg tehát a diplomáciára.

Az iráni vezetők fizikai biztonságuk és a rezsim belső stabilitása miatti félelmükben sem mernének lépéseket tenni a párbeszéd irányába. A bizonytalanság egybeesik a vezetői űrrel, amelyet a közelmúltbeli likvidálások okoztak, amelyek számos kulcsfontosságú iráni tisztviselő halálát okozták. Hírszerzési források szerint az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) ez idő alatt jelentősebb szerepet vállalt az ország politikai és biztonsági környezetének felügyeletében.

A jelenlegi vezetői helyzetet tovább bonyolítja az a tény, hogy állítólagos meggyilkolása előtt Ali Laridzsánit számos hírszerző szolgálat a de facto vezetőnek tekintette. A bizonytalanságot fokozza Modzstaba Hámenei kevés nyilvános szereplése. Legutóbbi „megmozdulásai” közül csak egy írásos nyilatkozat, amelyben Nowruzt ünnepli, és a Telegram-fiókján közzétett képek szerepeltek.

A nyilvános megjegyzések és videószereplések hiánya miatt az amerikai hírszerző hatóságok most megpróbálják megállapítani ezeknek a fényképeknek a kronológiáját és valódiságát.

Míg egyes szakértők arra figyelmeztetnek, hogy túl korai lenne értékelni Irán vezetői struktúrájának stabilitását több kulcsfontosságú tisztviselő halála fényében, mások azt feltételezik, hogy a láthatóság hiánya biztonsági kérdésekkel vagy potenciális sérülésekkel hozható összefüggésbe. Jelenleg azonban nincs konkrét bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ki vezeti az iráni kormányt. Bizonyos izraeli elemzések arra utalnak, hogy az Iránra nehezedő külső nyomás fokozódása mélyíti a belső törésvonalakat.