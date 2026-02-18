Ft
Úton Európába: hatalmas összegű humanitárius segélyt sikkasztottak el Ukrajnában

2026. február 18. 21:40

Mindezt az ukrán főügyész hivatala közölte Telegram-oldalán.

2026. február 18. 21:40
null

Ukrajna Odessza és Mikolajivi régióiban a létfontosságú infrastruktúra működésének biztosítását szolgáló, több mint 50 ezer dollárnyi (16 millió forint) humanitárius segélyt sikkasztottak el – közölte szerdán az ukrán főügyész hivatala Telegram-oldalán.

„Odesszában és a Mikolajiv megyékben humanitárius segélyek illegális felhasználásának módszerét leplezték le a katonák körében, illetve a közüzemi infrastruktúra területén. A létfontosságú infrastruktúrához szükséges áramfejlesztőket éttermekben és autómosókban használták, az autókat pedig eladásra kínálták. A veszteséget több mint 2,2 millió hrivnyára becsülik” – derül ki a közleményből.

A vádhatóság közölte azt is, hogy az illetékes bírósághoz vádiratot nyújtottak be az Odesszai Elektrotechnikai Üzemeltetési és Szerelési Vállalat volt igazgatója, volt főmérnöke és szerelője ellen. 

A volt igazgatót és a főmérnököt sikkasztással, a szerelőt bűnrészességgel vádolják.

A nyomozás megállapította, hogy 2022 végén a vállalat négy (5,4-165 kilowatt teljesítményű) generátort kapott humanitárius segélyként a kiemelt fontosságú infrastruktúra létesítményeinek ellátására. 2023 elején azonban a közüzemi vállalat vezetése saját céljaira használta fel őket. Két dízelgenerátor például egy kávézóban és egy étteremben működött Odessza központjában, egy generátor egy magánlakást látott el árammal, a negyedik pedig egy autómosót.

A vádhatóság továbbá arról is beszámolt, hogy a Mikolajivi régióban egy ukrán tengerészgyalogos katona eladta azokat az autókat, amelyeket 2022-2024 között humanitárius segélyként hoztak be. A gyanúsítottat februárban fogták el humanitárius célú termékek önhasznú értékesítése miatt. Lehetséges bűntársainak azonosítása folyamatban van.

(MTI)

Nyitókép: Celestino Arce / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

westend
2026. február 18. 22:07
de mi ebben a hír? Van még valaki aki ukrajna kapcsán azt hiszi hogy az odatolt milliárdok legalább felét nem lopják el azonnal?
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. február 18. 22:03
Egy fillért sem érdemelnek, nem még euromilliárdokat! Idióta EU.
Válasz erre
0
0
bodosoldier-2
2026. február 18. 21:59
Teljesen EU érettek.
Válasz erre
0
0
alenka
2026. február 18. 21:52
Ott még a kutyák is sikkasztanak :-)))
Válasz erre
1
0
