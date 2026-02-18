Úton Európába: hatalmas összegű humanitárius segélyt sikkasztottak el Ukrajnában

Ukrajna Odessza és Mikolajivi régióiban a létfontosságú infrastruktúra működésének biztosítását szolgáló, több mint 50 ezer dollárnyi (16 millió forint) humanitárius segélyt sikkasztottak el – közölte szerdán az ukrán főügyész hivatala Telegram-oldalán.

„Odesszában és a Mikolajiv megyékben humanitárius segélyek illegális felhasználásának módszerét leplezték le a katonák körében, illetve a közüzemi infrastruktúra területén. A létfontosságú infrastruktúrához szükséges áramfejlesztőket éttermekben és autómosókban használták, az autókat pedig eladásra kínálták. A veszteséget több mint 2,2 millió hrivnyára becsülik” – derül ki a közleményből.