Ukrajna fegyvergyárnak és raktárnak akarja használni Európát

„Ma Európa biztonsága a technológián és a drónokon alapul. Számos különböző projekt létezik. Mindez nagyrészt ukrán technológiákon és ukrán szakembereken fog alapulni” – írta Zelenszkij bejelentésében a Telegramon.

A védelmi technológiák exportja és a fegyvergyártó sorok megnyitása a partnerországokban egy szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja Ukrajna fegyvergyártásának nemzetköziesítése, mivel dróngyártási kapacitása meghaladja finanszírozását.

A javasolt rendszer szerint Ukrajna exportálja a felesleges katonai felszereléseket, és a nyereséget sürgősen szükséges fegyverekre fordítja.

Ukrajna védelmi szektora – és különösen drónipara – robbanásszerűen fejlődött Oroszország 2022-es inváziója óta. Több mint 200 dróngyártó cég jött létre, amelyek közül sok olcsó, alkalmazkodó rendszereket gyárt, amelyek átalakították a modern hadviselést.

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP