02. 09.
hétfő
volodimir zelenszkij Németország orosz-ukrán háború ukrajna

Ukrajna fegyvergyárnak és raktárnak akarja használni Európát

2026. február 09. 10:59

Ukrán drónokat fognak gyártani a németek.

2026. február 09. 10:59
null

Ukrajna 2026-ban 10 fegyverkivitel-központot nyit Európában, többek között a balti és észak-európai országokban – számolt be a Kyiv Independent Volodimir Zelenszkij bejelentése alapján. 

Zelenszkij bejelentette az ukrán drónok németországi gyártásának megkezdését is.

Február közepén megkezdődik drónjaink gyártása Németországban. Én fogom átvenni az első drónt. Ez egy teljesen működőképes gyártósor. Az Egyesült Királyságban már működnek hasonló gyártósorok. Ezek mind ukrán technológiák”

 – írta a Telegramon.

„Ma Európa biztonsága a technológián és a drónokon alapul. Számos különböző projekt létezik. Mindez nagyrészt ukrán technológiákon és ukrán szakembereken fog alapulni” – írta Zelenszkij bejelentésében a Telegramon.

A védelmi technológiák exportja és a fegyvergyártó sorok megnyitása a partnerországokban egy szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja Ukrajna fegyvergyártásának nemzetköziesítése, mivel dróngyártási kapacitása meghaladja finanszírozását.

A javasolt rendszer szerint Ukrajna exportálja a felesleges katonai felszereléseket, és a nyereséget sürgősen szükséges fegyverekre fordítja.

Ukrajna védelmi szektora – és különösen drónipara – robbanásszerűen fejlődött Oroszország 2022-es inváziója óta. Több mint 200 dróngyártó cég jött létre, amelyek közül sok olcsó, alkalmazkodó rendszereket gyárt, amelyek átalakították a modern hadviselést.

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

rasputin
2026. február 09. 11:19
Annó Hanoiban gyártották a MIG21 repülőket amivel lelövöldözték az USA B52 bombázókat.
arpadan
2026. február 09. 11:18
Teljesen logikus, hogy a német ipar ukrán drónt. gyártson. Sokkal inkább azt, mint pl. német autót...
fzx
2026. február 09. 11:13 Szerkesztve
Fegyvergyárnak, raktárnak, meg baleknak! Uniós pénzből ukrán profit. A számlát meg az eu adófizetői állják. “A felesleges fegyvereket értékesítik.” Szó se róla, tud gazdálkodni az ukrán vezetés az európaiak pénzével!
