Ukrajna fegyvergyárnak és raktárnak akarja használni Európát

Ukrán drónokat fognak gyártani a németek.
Ukrajna 2026-ban 10 fegyverkivitel-központot nyit Európában, többek között a balti és észak-európai országokban – számolt be a Kyiv Independent Volodimir Zelenszkij bejelentése alapján.
Zelenszkij bejelentette az ukrán drónok németországi gyártásának megkezdését is.
Február közepén megkezdődik drónjaink gyártása Németországban. Én fogom átvenni az első drónt. Ez egy teljesen működőképes gyártósor. Az Egyesült Királyságban már működnek hasonló gyártósorok. Ezek mind ukrán technológiák”
– írta a Telegramon.
„Ma Európa biztonsága a technológián és a drónokon alapul. Számos különböző projekt létezik. Mindez nagyrészt ukrán technológiákon és ukrán szakembereken fog alapulni” – írta Zelenszkij bejelentésében a Telegramon.
A védelmi technológiák exportja és a fegyvergyártó sorok megnyitása a partnerországokban egy szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja Ukrajna fegyvergyártásának nemzetköziesítése, mivel dróngyártási kapacitása meghaladja finanszírozását.
A javasolt rendszer szerint Ukrajna exportálja a felesleges katonai felszereléseket, és a nyereséget sürgősen szükséges fegyverekre fordítja.
Ukrajna védelmi szektora – és különösen drónipara – robbanásszerűen fejlődött Oroszország 2022-es inváziója óta. Több mint 200 dróngyártó cég jött létre, amelyek közül sok olcsó, alkalmazkodó rendszereket gyárt, amelyek átalakították a modern hadviselést.
Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP
