Súlyos veszélyre figyelmeztették hazánkat Magyar Péterék kapcsán, lengyel roham indul Magyarország ellen

Magyar Péter – a magyar titkosszolgálatok által ukrán kémként azonosított – kapcsolata, Tseber Roland Ivanovics egy podcastban nyilatkozta azt, hogy neki biztos információi vannak már most, hónapokkal a magyar választás előtt arról, hogy az április választások eredményét egy magyarországi politikai párt meg fogja támadni a bíróságok előtt – írtuk meg pénteken.

A baloldal már hónapokkal a választás előtt építgeti a választási csalás narratíváját, amelynek kapcsán már nemcsak Hadházy Ákos és Jámbor András nyilvánult meg, hanem immár Tseber is csatlakozott a kórushoz, mutatott rá a szakértő, aki szerint

„innentől már nincs messze az, hogy gyártanak valami »csalást«, amire hivatkozni lehet”.

Mint kifejtette: az, hogy az Orbán-kormány ne folytassa, Brüsszel és az ukránok érdeke, ám ha ez nem sikerülne, és marad a kormány, akkor el kell hitelteleníteni a győzelmét; ez lenne az ukránok B-terve.