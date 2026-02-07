Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
schiffer andrás magyar péter mráz ágoston sámuel zbigniew ziobro

Súlyos veszélyre figyelmeztették hazánkat Magyar Péterék kapcsán, lengyel roham indul Magyarország ellen

2026. február 07. 06:50

Magyar Péter ukrán barátja mindent kitálalt, míg Schiffer András kőkemény üzenetet küldött azoknak, akik el akarják hallgattatni. Íme, pénteki legolvasottabb híreink!

2026. február 07. 06:50
null

Miközben elrendelte a varsói kerületi bíróság a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro letartóztatását, Magyar Péter ukrajnai barátja mindent elmondott arról, hogyan készülnek a Tisza vereségére Ukrajnában – ám erről Mráz Ágoston Sámuelnek is megvan a magvas véleménye. Ahogy Schiffer Andrásnak is azokról, akik most el akarják hallgattatni. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei február 6-án!

Hónapok óta igyekeznek elhitetni: ha ők buknak, akkor csalás történt

Ukrajna minden rendű, rangú embere be akar avatkozni a magyar választásba; 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre

Itt az eddigi legfontosabb grafikon: ennyi esélye van a Fidesznek és a Tiszának a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

ez egy nagyon komoly veszélyforrás” – fogalmazott Tseber Roland Ivanovics kijelentései kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Magyar Péter –  a magyar titkosszolgálatok által ukrán kémként azonosított – kapcsolata, Tseber Roland Ivanovics egy podcastban nyilatkozta azt, hogy neki biztos információi vannak már most, hónapokkal a magyar választás előtt arról, hogy az április választások eredményét egy magyarországi politikai párt meg fogja támadni a bíróságok előtt – írtuk meg pénteken.

A baloldal már hónapokkal a választás előtt építgeti a választási csalás narratíváját, amelynek kapcsán már nemcsak Hadházy Ákos és Jámbor András nyilvánult meg, hanem immár Tseber is csatlakozott a kórushoz, mutatott rá a szakértő, aki szerint

„innentől már nincs messze az, hogy gyártanak valami »csalást«, amire hivatkozni lehet”.

Mint kifejtette: az, hogy az Orbán-kormány ne folytassa, Brüsszel és az ukránok érdeke, ám ha ez nem sikerülne, és marad a kormány, akkor el kell hitelteleníteni a győzelmét; ez lenne az ukránok B-terve.

Ezt is ajánljuk a témában

Totális joghalál lengyel részről

Csütörtökön elrendelte a varsói kerületi bíróság a hazánkban politikai menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro letartóztatását, tudtuk meg a volt igazságügyi miniszter egyik ügyvédjétől. Mindezt úgy, hogy a védelem hiába kérte, hogy ne azon a kerületi bíróságon tárgyalják meg Ziobro ügyét, amelynél erős a gyanú arra, hogy politikai nyomásgyakorlás történik, ahogy egy másik kérésüket is elutasították.

A bűnszervezet vezetésével vádolt politikusra egyébként a példátlan eljárás végén akár 25 évnyi börtönt is kiszabhatnak, és  valószínűleg csak azért nincs még előzetesben, mert tavaly azelőtt elmenekült, hogy mentelmi jogát megvonták volna. A lengyel joghalálról dokumentumfilm is készült.

Most pedig a lengyel ügyészség közölte: a letartóztatásról szóló bírósági döntés esetén az ügyészség Ziobro lengyelországi körözését, majd az európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezi, ami elől az sem menti majd meg, hogy politikai menedékjogot kapott Magyarországon. 

Ezt is ajánljuk a témában

Schiffer András kőkemény üzenetet küldött

Mindent meg fogok tenni azért, hogy ne jussanak hatalomra olyanok, akik a velük egyet nem értőket el akarják hallgattatni – közölte az egykori politikus, aki szerint 

sokan „őrjöngenek, hogy miért nem tűnök el a francba”, 

noha nem indul a választáson, nem visel közhivatalt. Ugyanakkor megígérte: mindent megtesz azért, hogy ne jussanak hatalomra azok, akik a velük egyet nem értőket el akarják hallgattatni.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Mindent meg fogok tenni azért, hogy ne jussanak hatalomra olyanok, akik a velük egyet nem értőket el akarják hallgattatni

Tisztázzunk akkor valamit.

Nyitókép: Magyar Péter Tseber Roland Ivanoviccsal. Forrás: Facebook

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. február 07. 08:24
Nem fognak semmire sem menni a tiszás moslékok, ha bíróságon támadják meg a választást. A magyar rendszer olyan, hogy képtelenség elcsalni - ez Ursula von der Demon, Darth Weber és Magyar Pinokkió nagy bánata. A tetű tiszás férgek meg veszíteni fognak...
Válasz erre
1
0
iphone-13
2026. február 07. 06:56
látszik ikrek vagytok poloska, ennek a féregnek is pont olyan okádék pofája van mint neked te gennyláda mocsok
Válasz erre
4
1
bekeev-2025
2026. február 07. 06:54
Már a lengyelektől is fostok? Mindenki politikai menedékjogot kap, akit odahaza elítéltek korrupcióért?
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!