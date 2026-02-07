Súlyos veszélyre figyelmeztették hazánkat Magyar Péterék kapcsán, lengyel roham indul Magyarország ellen

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Magyar Péter ukrán barátja mindent kitálalt, míg Schiffer András kőkemény üzenetet küldött azoknak, akik el akarják hallgattatni. Íme, pénteki legolvasottabb híreink!
Miközben elrendelte a varsói kerületi bíróság a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro letartóztatását, Magyar Péter ukrajnai barátja mindent elmondott arról, hogyan készülnek a Tisza vereségére Ukrajnában – ám erről Mráz Ágoston Sámuelnek is megvan a magvas véleménye. Ahogy Schiffer Andrásnak is azokról, akik most el akarják hallgattatni. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei február 6-án!
Ukrajna minden rendű, rangú embere be akar avatkozni a magyar választásba;
ez egy nagyon komoly veszélyforrás” – fogalmazott Tseber Roland Ivanovics kijelentései kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.
Magyar Péter – a magyar titkosszolgálatok által ukrán kémként azonosított – kapcsolata, Tseber Roland Ivanovics egy podcastban nyilatkozta azt, hogy neki biztos információi vannak már most, hónapokkal a magyar választás előtt arról, hogy az április választások eredményét egy magyarországi politikai párt meg fogja támadni a bíróságok előtt – írtuk meg pénteken.
A baloldal már hónapokkal a választás előtt építgeti a választási csalás narratíváját, amelynek kapcsán már nemcsak Hadházy Ákos és Jámbor András nyilvánult meg, hanem immár Tseber is csatlakozott a kórushoz, mutatott rá a szakértő, aki szerint
„innentől már nincs messze az, hogy gyártanak valami »csalást«, amire hivatkozni lehet”.
Mint kifejtette: az, hogy az Orbán-kormány ne folytassa, Brüsszel és az ukránok érdeke, ám ha ez nem sikerülne, és marad a kormány, akkor el kell hitelteleníteni a győzelmét; ez lenne az ukránok B-terve.
Csütörtökön elrendelte a varsói kerületi bíróság a hazánkban politikai menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro letartóztatását, tudtuk meg a volt igazságügyi miniszter egyik ügyvédjétől. Mindezt úgy, hogy a védelem hiába kérte, hogy ne azon a kerületi bíróságon tárgyalják meg Ziobro ügyét, amelynél erős a gyanú arra, hogy politikai nyomásgyakorlás történik, ahogy egy másik kérésüket is elutasították.
A bűnszervezet vezetésével vádolt politikusra egyébként a példátlan eljárás végén akár 25 évnyi börtönt is kiszabhatnak, és valószínűleg csak azért nincs még előzetesben, mert tavaly azelőtt elmenekült, hogy mentelmi jogát megvonták volna. A lengyel joghalálról dokumentumfilm is készült.
Most pedig a lengyel ügyészség közölte: a letartóztatásról szóló bírósági döntés esetén az ügyészség Ziobro lengyelországi körözését, majd az európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezi, ami elől az sem menti majd meg, hogy politikai menedékjogot kapott Magyarországon.
Mindent meg fogok tenni azért, hogy ne jussanak hatalomra olyanok, akik a velük egyet nem értőket el akarják hallgattatni – közölte az egykori politikus, aki szerint
sokan „őrjöngenek, hogy miért nem tűnök el a francba”,
noha nem indul a választáson, nem visel közhivatalt. Ugyanakkor megígérte: mindent megtesz azért, hogy ne jussanak hatalomra azok, akik a velük egyet nem értőket el akarják hallgattatni.
Nyitókép: Magyar Péter Tseber Roland Ivanoviccsal. Forrás: Facebook