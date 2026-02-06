Ft
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Schiffer András vélemény választás

Mindent meg fogok tenni azért, hogy ne jussanak hatalomra olyanok, akik a velük egyet nem értőket el akarják hallgattatni

2026. február 06. 09:31

Tisztázzunk akkor valamit.

2026. február 06. 09:31
null
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„Egykori ismerőseim, akikkel húsz éve is tök mást gondoltunk a világról, most leszedtek egy képet a 444-ről, amin Szanyi Tibor kapitánnyal, valamint Székely Sándor barátommal szerepelek és azon őrjöngenek, hogy miért nem tűnök el a francba. Tisztázzunk akkor valamit: nem indulok választáson, nem viselek közhivatalt, viszont mindent meg fogok tenni azért, hogy ne jussanak hatalomra, illetve ne érezzék magukat hatalomban olyanok, akik a velük egyet nem értőket el akarják hallgattatni.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

saidaldo
2026. február 06. 11:07
Ó igen, ez az a híres mondás, "nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd", ami a liberalizmus, az agyonhájpolt "felvilágosodás" egyik alapja - lenne, ha valaki valaha betartotta volna, főleg lib oldalon (egyébként NEM Voltaire, hanem egy korabeli LMBTQ irónő szüleménye). Soha senki, manapság meg pláne nem. Érdemes csak megnézni, hogyan irtottak mindenkit, egymást is a nagynak csúfolt francia forradalom liberális szörnyetegei. Nálunk nem is olyan régen még az SZDSZ haknizott ezzel a lózunggal, aztután tudjuk, mi lett a vége. Úgyhogy ez a szöveg "némiképp" megkopott, Schiffernek lehetne annyi ízlése, hogy nem utal az előzőekre.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. február 06. 10:54
Ezek szerint nem biztos, hogy elmegy szavazni. Mert gondolom, a Fidesz -KDNP -re nem fog.
Válasz erre
0
0
belbuda
•••
2026. február 06. 10:41 Szerkesztve
16 éve miért kussolsz,Bandi? 😱
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. február 06. 10:41
"Tisztázzunk akkor valamit: nem indulok választáson" - ez helyes - bár sajnálom, hogy nincsen hasonló szellemiségű párt, amivel ugyan nem értenék egyet, de fontosnak találnám a velük való diskurzust. "nem viselek közhivatalt" - ezt sajnálom "viszont mindent meg fogok tenni azért, hogy ne jussanak hatalomra" - nagyon jó, fontos megkülönböztetni az ellenfelet az ellenségtől.
Válasz erre
0
0
