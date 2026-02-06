Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Tisztázzunk akkor valamit.
„Egykori ismerőseim, akikkel húsz éve is tök mást gondoltunk a világról, most leszedtek egy képet a 444-ről, amin Szanyi Tibor kapitánnyal, valamint Székely Sándor barátommal szerepelek és azon őrjöngenek, hogy miért nem tűnök el a francba. Tisztázzunk akkor valamit: nem indulok választáson, nem viselek közhivatalt, viszont mindent meg fogok tenni azért, hogy ne jussanak hatalomra, illetve ne érezzék magukat hatalomban olyanok, akik a velük egyet nem értőket el akarják hallgattatni.”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás