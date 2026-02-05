Ráborította az asztalt az EU-ra és a NATO-ra a német szakértő, majd kijelentette: sose lesz béke

A CDU szakértője nem rejtette véka alá, hogy teljes vakmerőségnek tartja ezt a vállalást:

Számba vették egyáltalán Nagy-Britanniában, Franciaországban, vagy akárhol, hogy valóban háborút akarnak-e indítani Oroszország ellen ötezer katonával?”

Röttgen azonban még Rubio nyilatkozatánál is tovább ment: nemcsak az európai, hanem az amerikai biztonsági garanciák hatékonyságát is kétségbe vonta. Kijelentette: „kizárt dolognak” tartja, hogy Trump kormánya „valódi garanciát nyújtson”,

mivel az amerikai kormány üzletelni akar Oroszországgal, nem pedig háborúzni.

A szakértő leszögezte, hogy a politikusok és kormányfők kijelentéseit a témában „teljesen józanul”, „a valóság talaján” kell értékelni. Kifejtette, hogy amennyiben a NATO-tagállamok biztonsági garanciákat kínálnak, akkor mindenképpen fel kell tennünk a kérdést: