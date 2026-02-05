Ft
Európa NATO orosz-ukrán háború CDU Norbert Röttgen

Ráborította az asztalt az EU-ra és a NATO-ra a német szakértő, majd kijelentette: sose lesz béke

2026. február 05. 12:48

Az Ukrajnának tett felelőtlen ígéretek a vesztünket okozzák Röttgen szerint.

2026. február 05. 12:48
Norbert Röttgen, a CDU külpolitikai szakértője a Markus Lanz beszélgetős műsor vendége volt szerdán, ahol erős aggályainak adott hangot az Ukrajnának nyújtható európai biztonsági garanciák hatékonyságát illetően.

Ha Oroszország és Ukrajna között fegyverszüneti megállapodás jönne létre, biztonsági garanciára lenne szükség arra az esetre, ha „Oroszország megszegné a megállapodott fegyverszünetet”. Ezek szerint a biztonsági garancia azt jelentené, hogy azok, akik vállalták, szembeszállnak az orosz erőkkel – idézi Röttgen okfejtését a ZDF Heute német hírcsatorna hivatalos oldala.

Az oldalon megjelent cikk emlékeztetett: Nagy-Britannia és Franciaország önként ajánlottak fel csapatokat a „biztonsági garancia” jegyében. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a két ország nyújtotta biztonsági garanciát – amerikai támogatás nélkül – „szó szerint és többször is” „irrelevánsnak”, jelentéktelennek minősítette.

Röttgen erre a véleményre kontrázott rá a műsorban, mondván „néhány ezer katonával akarják Ukrajna biztonságát garantálni?”

A CDU szakértője nem rejtette véka alá, hogy teljes vakmerőségnek tartja ezt a vállalást:

Számba vették egyáltalán Nagy-Britanniában, Franciaországban, vagy akárhol, hogy valóban háborút akarnak-e indítani Oroszország ellen ötezer katonával?”

Röttgen azonban még Rubio nyilatkozatánál is tovább ment: nemcsak az európai, hanem az amerikai biztonsági garanciák hatékonyságát is kétségbe vonta. Kijelentette: „kizárt dolognak” tartja, hogy Trump kormánya „valódi garanciát nyújtson”,

mivel az amerikai kormány üzletelni akar Oroszországgal, nem pedig háborúzni.

A szakértő leszögezte, hogy a politikusok és kormányfők kijelentéseit a témában „teljesen józanul”, „a valóság talaján” kell értékelni. Kifejtette, hogy amennyiben a NATO-tagállamok biztonsági garanciákat kínálnak, akkor mindenképpen fel kell tennünk a kérdést:

Az ukránok valóban támaszkodhatnak ezekre a felkínált biztonsági garanciákra? Vagy mindez csak önámítás, ami oda vezet, hogy a háború minden bizonnyal újra fog kezdődni? És akkor már mi is benne leszünk?

 

Röttgen végül az orosz-ukrán béke lehetőségéről is sarkos véleményt fogalmazott meg. Szerinte ugyanis Putyin nem fog engedni a három fő követeléséből: Donbasz megszerzése, a NATO-csapatok kitiltása Ukrajna területéről, és annak garantálása, hogy Ukrajna soha nem lép be a NATO-ba.

Kijelentette: ezek olyan feltételek, amelyek lehetetlenné teszik a fegyverszünetet. „Ez a valóság”.

Nyitókép: Norbert Röttgen (Fotó: John MACDOUGALL / AFP)

