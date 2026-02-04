Ft
biztonsági garancia nato orosz-ukrán háború

Katasztrófa készül, a NATO miatt minden romba dőlhet: Moszkva már nyílt offenzívát emleget

2026. február 04. 11:33

Moszkva szerint az Ukrajnában elhelyezett NATO katonák felerősítik az Oroszország elleni offenzíva esélyét.

2026. február 04. 11:33
Az orosz politikai és katonai influenszerek, valamint elemzők az elmúlt napokban egységesen bírálták azt a kiszivárgott nyugati biztonsági garanciatervezetet, amelynek keretében a NATO egyes tagállamai a háború lezárását követően katonákat kívánnak Ukrajnába küldeni – írta összegzésében a Portfolio.

Az orosz narratíva szerint Moszkva addig nem hajlandó lezárni a konfliktust, amíg nem kap egyértelmű és visszavonhatatlan garanciát arra, hogy a NATO nem létsít katonai jelenlétet Ukrajna területén.

A napokban vált nyilvánossá, hogy a NATO egyes országai a háborút követő biztonsági garanciák részeként katonai egységek Ukrajnába telepítését fontolgatják, amelyek feladata Kijev védelme lenne egy esetleges újabb konfliktus esetén.

A tervezetet Oroszország – a várakozásoknak megfelelően – mind hivatalos, mind nem hivatalos csatornákon keresztül azonnal elutasította.

Ahogy az orosz álláspontot közvetítő elemzők hangsúlyozzák, Moszkva szerint a kezdeményezésnek nincs köze klasszikus békefenntartáshoz. Vaszilij Novikov orosz katonai elemző az MK.ru-nak adott nyilatkozatában így fogalmazott:

Semmilyen békefenntartókról nincs szó […]. Ez egy klasszikus taktika: kiprovokálnak vagy megvárnak valamilyen incidenst, aztán úgynevezett stabilizációs erőket küldenek, akiknek a valódi feladata, hogy Oroszországot befolyásolják, megpróbálják korában tartani.”

Az MK.ru-nak nyilatkozó szakértők szerint Európa „legagresszívebb” államai már eldöntötték, hogy katonai kontingenst küldenek Ukrajnába, függetlenül attól, hogy a háború formálisan véget ér-e vagy sem. A szakértő elárulta, ezek az országok mindössze a megfelelő politikai vagy katonai ürügyet keresik a beavatkozás igazolására.

Novikov szerint ilyen feltételek mellett minden tárgyalási kísérlet eleve kudarcra van ítélve:

Halálra van ítélve minden tárgyalás, amelyik erről a pontról kezdődik. A valódi biztonsági garanciáknak kölcsönösnek kell lenniük, nem pedig egy ultimátumnak, amely megengedi az egyik oldalnak, hogy bármikor inváziót indítson”

A cikk idézi Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi kijelentéseit is, amelyek szerint Moszkva nem fogad el ideiglenes vagy átmeneti megoldásokat az orosz–ukrán konfliktus lezárására. Az orosz vezetés álláspontja szerint kizárólag egy végleges és hosszú távon is fenntartható rendezés elfogadható, amelynek alapfeltétele, hogy NATO-erők ne állomásozzanak tartósan Ukrajna területén. Oroszország a jelnlegi forgatókönyvet határozottan elfogadhatatlannak tartja.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

