Az orosz politikai és katonai influenszerek, valamint elemzők az elmúlt napokban egységesen bírálták azt a kiszivárgott nyugati biztonsági garanciatervezetet, amelynek keretében a NATO egyes tagállamai a háború lezárását követően katonákat kívánnak Ukrajnába küldeni – írta összegzésében a Portfolio.

Az orosz narratíva szerint Moszkva addig nem hajlandó lezárni a konfliktust, amíg nem kap egyértelmű és visszavonhatatlan garanciát arra, hogy a NATO nem létsít katonai jelenlétet Ukrajna területén.