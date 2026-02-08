Illegális migránsok százezreit szabadítják Spanyolországra – Alex Soros ünnepli a szélsőbalos intézkedést

„gyors és egyszerű utat” biztosít az illegális migránsok státuszának rendezésére.

A tartózkodási engedély megadását, vagyis az illegális migránsok státuszának jogi rendezését

a spanyol szélsőbal képviselői hangosan üdvözölték, azt olyan „népességcserének” tartják, ami segít abban, hogy az ország megszabaduljon „a fasisztáktól”.

Irene Montero szélsőbalos spanyol EP-képviselő például úgy fogalmazott: „Bárcsak a migránsokkal és a munkásokkal ki tudnánk söpörni ebből az országból a fasisztákat és rasszistákat. (…) A fasiszták, a rasszisták és az élősködők lecserélését akarom, és hajtsuk végre az ország munkásaival közösen, bőrszíntől függetlenül, legyenek kínaiak, feketék, barna bőrűek, az ország valamennyi dolgozójával együtt!”