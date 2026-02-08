Ft
facebook instagram twitter linkedin youtube
spanyolország pedro sánchez alex soros illegális migráns

Illegális migránsok százezreit szabadítják Spanyolországra – Alex Soros ünnepli a szélsőbalos intézkedést

2026. február 08. 18:53

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt méltatja az X-en Alex Soros, amiért az baloldali kormányával mintegy félmillió illegális bevándorlónak adott tartózkodási engedélyt.

2026. február 08. 18:53
Üdvözli Alex Soros a spanyol szocialista miniszterelnök, Pedro Sánchez és kormányának intézkedését, melynek „köszönhetően” mintegy félmillió, Spanyolországban tartózkodó illegális migráns tartózkodási engedélyt kap. 

„Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök megmutatja, milyen az igazi vezető! Ahelyett, hogy elfutna a társadalom legfontosabb kérdései elől, szembenéz velük. (…) Több hozzá hasonló választott vezetőre van szükségünk!” – áradozott az X-en Soros György fia.

Sánchez szerint – aki a New York Times-ban is elmagyarázta, miért van szüksége a Nyugatnak migránsokra – a spanyol kormány intézkedése 

„gyors és egyszerű utat” biztosít az illegális migránsok státuszának rendezésére. 

A tartózkodási engedély megadását, vagyis az illegális migránsok státuszának jogi rendezését 

a spanyol szélsőbal képviselői hangosan üdvözölték, azt olyan „népességcserének” tartják, ami segít abban, hogy az ország megszabaduljon „a fasisztáktól”.

Irene Montero szélsőbalos spanyol  EP-képviselő például úgy fogalmazott: „Bárcsak a migránsokkal és a munkásokkal ki tudnánk söpörni ebből az országból a fasisztákat és rasszistákat. (…) A fasiszták, a rasszisták és az élősködők lecserélését akarom, és hajtsuk végre az ország munkásaival közösen, bőrszíntől függetlenül, legyenek kínaiak, feketék, barna bőrűek, az ország valamennyi dolgozójával együtt!”

Nyitókép: NurPhoto via AFP

Unknown
2026. február 08. 19:19
We need less idiots like him in Europe, so you can take him!
vandras-2
2026. február 08. 19:13
Ki seprik a rasszistákat ,és a fasisztákat ,és mellesleg a Spanyolokat is . Kapnak a nyakukba egy iszlám államot ,hogy az milyen tuti lesz . Szegény El Cid ,ha ezt tudta volna hogy milyen patkányok vezetik majd Spanyolországot!
lenyegtelen
2026. február 08. 19:12
Az inga egyszer visszaleng... majd akkor is lesz mit ünnepelni...
csulak
2026. február 08. 18:58
balga spanyolok
