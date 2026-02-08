Illegális migránsok százezreit szabadítják Spanyolországra – Alex Soros ünnepli a szélsőbalos intézkedést

Biológiai fegyverként használná a migránsokat a spanyol Cseh Katalin a „fasiszta, rasszista” őslakosok ellen (VIDEÓ)
Irene Montero, szélsőbaloldali EP-képviselő nyíltan kimondta: a migráció politikai eszköz, a népességcsere valós terv.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt méltatja az X-en Alex Soros, amiért az baloldali kormányával mintegy félmillió illegális bevándorlónak adott tartózkodási engedélyt.
Üdvözli Alex Soros a spanyol szocialista miniszterelnök, Pedro Sánchez és kormányának intézkedését, melynek „köszönhetően” mintegy félmillió, Spanyolországban tartózkodó illegális migráns tartózkodási engedélyt kap.
„Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök megmutatja, milyen az igazi vezető! Ahelyett, hogy elfutna a társadalom legfontosabb kérdései elől, szembenéz velük. (…) Több hozzá hasonló választott vezetőre van szükségünk!” – áradozott az X-en Soros György fia.
Sánchez szerint – aki a New York Times-ban is elmagyarázta, miért van szüksége a Nyugatnak migránsokra – a spanyol kormány intézkedése
„gyors és egyszerű utat” biztosít az illegális migránsok státuszának rendezésére.
A tartózkodási engedély megadását, vagyis az illegális migránsok státuszának jogi rendezését
a spanyol szélsőbal képviselői hangosan üdvözölték, azt olyan „népességcserének” tartják, ami segít abban, hogy az ország megszabaduljon „a fasisztáktól”.
Irene Montero szélsőbalos spanyol EP-képviselő például úgy fogalmazott: „Bárcsak a migránsokkal és a munkásokkal ki tudnánk söpörni ebből az országból a fasisztákat és rasszistákat. (…) A fasiszták, a rasszisták és az élősködők lecserélését akarom, és hajtsuk végre az ország munkásaival közösen, bőrszíntől függetlenül, legyenek kínaiak, feketék, barna bőrűek, az ország valamennyi dolgozójával együtt!”
