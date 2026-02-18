Pánik Brüsszelben: súlyos következményei lehetnek az amerikai külügyminiszter budapesti bejelentésének

Rendkívüli: az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt – sajtóhír
Ursula von der Leyen ügyelne a látszatra.
Az Európai Unió vezetői amiatt aggódnak, hogy az Egyesült Államok beavatkozik a magyar választásokba, miközben Brüsszel évek óta politikai okokból tartja vissza a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokat.
Az Európai Unió vezetői megijedtek, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatását hangsúlyozta, Donald Trump maximálisan támogatja Orbán Viktort az áprilisi választásokon, a két ország kiemelkedően jó kapcsolata, az orosz energiaimport szankciók alóli mentessége, tehát a rezsicsökkentés fenntartása és a pénzügyi védőpajzs pedig a miniszterelnök személyéhez kötött.
A The Guardian cikke szerint
ez Brüsszelben aggodalmat keltett, mert az EU-ban úgy értékelik, az Egyesült Államok destabilizálhatja a transzatlanti egységet és beavatkozik a magyar választásokba.
Tegyük hozzá: az a brüsszeli vezetés aggódik, amely évek óta politikai okokból tartja vissza a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokat, a választások előtt pedig egy részét csak azért adná oda, hogy legalább a látszatra ügyeljen.
Nyitókép: AFP/Sven Hoppe
