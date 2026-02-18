Pánik Brüsszelben: súlyos következményei lehetnek az amerikai külügyminiszter budapesti bejelentésének

ez Brüsszelben aggodalmat keltett, mert az EU-ban úgy értékelik, az Egyesült Államok destabilizálhatja a transzatlanti egységet és beavatkozik a magyar választásokba.

Tegyük hozzá: az a brüsszeli vezetés aggódik, amely évek óta politikai okokból tartja vissza a Magyarországnak tényszerűen járó uniós forrásokat, a választások előtt pedig egy részét csak azért adná oda, hogy legalább a látszatra ügyeljen.