02. 18.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
daniel freund Németország brüsszel európai parlament magyarország eu jog orbán viktor

Összehangolt támadást indítottak a németek Magyarország ellen – az EU-tagság lehet a tét

2026. február 18. 10:16

A Tisza Pártot támogató német politikusok már a szavazati jogát is megvonnák Magyarországnak az Európai Unióban, miközben Orbán Viktort azért kritizálják, mert nem ért egyet Brüsszellel.

2026. február 18. 10:16
null

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Európai Parlament védelmi bizottságának elnöke) és Daniel Freund (zöldpárti EP-képviselő) szerint ideje lenne megvonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban – írja a Handelsblatt.

A cikk szerint

Tobias Cremer (SPD EP-képviselő) Orbán Viktor vétópolitikáját kritizálta, míg Marc Henrichmann (CDU titkosszolgálati ellenőrző testület vezetője) őrültnek nevezte Orbán Brüsszelt kritizáló kijelentéseit.

A cikk kiemeli: bár uniós szankciók nem várhatók, és Budapest akár újabb EU-forrásokhoz is juthat, ugyanakkor folyamatban van egy jogi eljárás korábbi támogatások visszaköveteléséről is. 

Nyitókép: AFP/Michaela Stache

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Sacap
2026. február 18. 11:43
Miután tönkretették magukat,most jöhetünk mi.Láttunk már ilyet.A német már csak ilyen de Pöti remélem egyszer elszámol a hazaárulásért.
lemez
2026. február 18. 11:11
Na,ne.Megint nem kúlditek elöre a magyarokat.Olyan hánorús lázban égtek hogy a mindennapi emberi problémákkal nem foglalkoztok.Van elöttetek rémisztö példa,de ti megint másokat is csőbe húznátok.Van baj a fejekben.
csulak
2026. február 18. 11:09
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
dodek4b
2026. február 18. 11:01
Badarság az egész , ha nem lennénk tagok , akkor egy csomó német beruházás is Eu-n kívülre kerülne és még vámot is fizethetnének , ha hazaviszik a "szajrét" . Pl. BMW , Merci , Audi , Bosh . . .
