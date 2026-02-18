Összehangolt támadást indítottak a németek Magyarország ellen – az EU-tagság lehet a tét

Rendkívüli: az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt – sajtóhír
Ursula von der Leyen ügyelne a látszatra.
A Tisza Pártot támogató német politikusok már a szavazati jogát is megvonnák Magyarországnak az Európai Unióban, miközben Orbán Viktort azért kritizálják, mert nem ért egyet Brüsszellel.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Európai Parlament védelmi bizottságának elnöke) és Daniel Freund (zöldpárti EP-képviselő) szerint ideje lenne megvonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban – írja a Handelsblatt.
A cikk szerint
Tobias Cremer (SPD EP-képviselő) Orbán Viktor vétópolitikáját kritizálta, míg Marc Henrichmann (CDU titkosszolgálati ellenőrző testület vezetője) őrültnek nevezte Orbán Brüsszelt kritizáló kijelentéseit.
A cikk kiemeli: bár uniós szankciók nem várhatók, és Budapest akár újabb EU-forrásokhoz is juthat, ugyanakkor folyamatban van egy jogi eljárás korábbi támogatások visszaköveteléséről is.
