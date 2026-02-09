Elfogyott Zelenszkij türelme: bosszút esküdött és brutális lépéseket jelentett be
Ukrajna szerint Oroszország külföldi gyártókkal kerüli ki a nyugati szankciókat.
Az orosz külügyminiszter kijelentette, Európa agressziójára teljes körű offenzívával fognak válaszolni.
„Ha Európa megtámadja Oroszországot, Moszkva teljes körű katonai offenzívával fog válaszolni” – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az EurAsia Daily cikke szerint.
Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország Ukrajnában különleges katonai műveletet folytat
„Ukrajnában különleges katonai műveletet hajtunk végre. Semmilyen európai országot nem készülünk megtámadni, erre egyáltalán nincs szükségünk.
Ha azonban Európa mégis megvalósítja azokat a fenyegetéseit, hogy felkészül egy ellenünk irányuló háborúra, és támadást indít az Orosz Föderáció ellen, akkor – ahogy az elnök is mondta – ez már nem különleges katonai művelet lesz a részünkről. Ez teljes körű katonai válaszlépés lesz minden rendelkezésünkre álló eszközzel”
– mondta Lavrov.
