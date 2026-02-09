Ft
02. 09.
hétfő
moszkva háború lavrov európa oroszország

Oroszország nyíltan kimondta, amitől mindenki rettegett: totális háborúval fenyegették meg Európát

2026. február 09. 12:16

Az orosz külügyminiszter kijelentette, Európa agressziójára teljes körű offenzívával fognak válaszolni.

2026. február 09. 12:16
null

„Ha Európa megtámadja Oroszországot, Moszkva teljes körű katonai offenzívával fog válaszolni” – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az EurAsia Daily cikke szerint.

Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország Ukrajnában különleges katonai műveletet folytat

„Ukrajnában különleges katonai műveletet hajtunk végre. Semmilyen európai országot nem készülünk megtámadni, erre egyáltalán nincs szükségünk. 

Ha azonban Európa mégis megvalósítja azokat a fenyegetéseit, hogy felkészül egy ellenünk irányuló háborúra, és támadást indít az Orosz Föderáció ellen, akkor – ahogy az elnök is mondta – ez már nem különleges katonai művelet lesz a részünkről. Ez teljes körű katonai válaszlépés lesz minden rendelkezésünkre álló eszközzel”

– mondta Lavrov.

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

