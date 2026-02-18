Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt alekszej puskov magyarország Magyar Péter ukrajna orbán viktor oroszország

Oroszország és Ukrajna valamiben végre egyetért – ez Magyarország helyzete

2026. február 18. 10:53

Az ukránok után az oroszok is azt állítják, hogy az áprilisi választások arról döntenek Magyarországon, hogy az ukránok gyorsított eljárásban csatlakozhatnak-e az Európai Unióhoz. Ha a Tisza Párt kerül hatalomra, igen.

2026. február 18. 10:53
null

Alekszej Puskov, az orosz Szövetségi Tanács alkotmányügyi bizottságának tagja szerint a magyarországi választások részben arról is döntenek, hogy Magyarország továbbra is ellenzi-e Ukrajna EU-csatlakozását – írja a Ria.

Ebben egyébként egyetértés van Oroszország és az ukránok között, hiszen

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Kijevben szinte naponta írnak arról, hogy Orbán Viktor az akadálya a gyorsított EU-csatlakozásuknak, és amint a Tisza Párt kerülne hatalomra, minden ajtó kinyílna előttük.

Puskov úgy véli, Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump támogatja, míg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kijev befolyásolni próbálják a választást. A cikk szerint Brüsszel különböző eszközökkel igyekszik biztosítani a számára kedvező eredményt, azaz Magyar Péter győzelmét. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Kristina Solovyova

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
2026. február 18. 12:03
A nyitóképen Putyin - ellentétben a fiatalemberrel - helyesen, az európai és a vinológiai protokoll szerint tartja a kezében a pezsgőspoharat. Ilyen apróságokon is múlik valakinek a nemzetközi megítélése. Az ukrán-makkabeus handlé miniszter viszont arról híres, hogy felrúg minden diplomáciai protokollt és izzad, büdös military joggingben tárgyal államfőkkel, mert azt hiszi, ettől mindenki besz@rik.
Válasz erre
2
0
lendvaiildiko
2026. február 18. 11:50
Bár kissé furcsa dolgot írok le, de történelmi tény. Ne feledjük, hogy A Szovjetunió 1941. március 20-án adta vissza azt az 56 darab honvédzászlót, amelyet az orosz cári csapatok vittek el hadizsákmányként az 1849-es világosi fegyverletétel után. Ez a magyar diplomácia sikere volt, de gesztus is volt Magyarország felé. Visszakaptuk a 48-as zászlókat, amelyeket 1945-ben menekíteni kellett a németek elől. A Dunántúlon megtalált zászlókat a Szovjetunió ekkor azonnal visszaadta. A Jaltai Konferencián visszaállították a trianoni határokat és elvettek 3 falut Magyarországtól. Sztálin nyomására Gheorghe Gheorgiu Dej kénytelen volt megalapítani a Magyar Autonóm Tartományt. s kétféle formában az 1952-1968 között is létezett. Egyik nagybályám ezt mondta róla, tudod, az autó magyar, de a seför román. Bár vegyes a megítélése, jó lenne, ha lenne! Érdekes módon, ezt elhallgatják a magyar - orosz kapcsolatok vonatkozásában. A legfurcsább azonban az, hogy sem Magyarországon, sem Romániában nem ismert
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. február 18. 11:14
Bár ehhez a Fidesz szavazóknak köze lesz....DDD
Válasz erre
2
0
csulak
2026. február 18. 11:03
Lassan mondom ,hogy ertse mindenki : SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!