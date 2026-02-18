Oroszország és Ukrajna valamiben végre egyetért – ez Magyarország helyzete

Ukrajna mától nyílt lapokkal játszik: ez a terve Magyarországon, a kárpátaljaikat is beveti
Orbán Viktor győzelmére készülve egy B-tervet is felvillantottak.
Az ukránok után az oroszok is azt állítják, hogy az áprilisi választások arról döntenek Magyarországon, hogy az ukránok gyorsított eljárásban csatlakozhatnak-e az Európai Unióhoz. Ha a Tisza Párt kerül hatalomra, igen.
Kijevben szinte naponta írnak arról, hogy Orbán Viktor az akadálya a gyorsított EU-csatlakozásuknak, és amint a Tisza Párt kerülne hatalomra, minden ajtó kinyílna előttük.
Puskov úgy véli, Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump támogatja, míg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kijev befolyásolni próbálják a választást. A cikk szerint Brüsszel különböző eszközökkel igyekszik biztosítani a számára kedvező eredményt, azaz Magyar Péter győzelmét.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor győzelmére készülve egy B-tervet is felvillantottak.
Nyitókép: AFP/Kristina Solovyova
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.