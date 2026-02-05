Ukrajnában számolják vissza a napokat: horrorisztikus változásokat várnak Magyarországon (VIDEÓ)

Oleg Pendzin ukrán szakember szerint Magyarország jelenleg kifejezetten előnyös helyzetben van az orosz gáz miatt, ám ez az állapot nem feltétlenül marad fenn hosszú távon. Úgy látja, hogy már az orosz energiahordozókról való uniós lemondás puszta gondolata is jelentős átrendeződést okozhat az európai árstruktúrában.

A szakértő az ukrán 24 Kanal műsorában elmondta: Magyarország 2029 végéig érvényes szerződéssel rendelkezik a Gazprommal, amely lehetővé teszi, hogy az ország kedvező feltételek mellett jusson földgázhoz.