Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazprom török áramlat európai unió orosz gáz ukrajna

Ukrajnában számolják vissza a napokat: horrorisztikus változásokat várnak Magyarországon (VIDEÓ)

2026. február 05. 13:34

Egy ukrán közgazdász a helyi médiában nyíltan beszélt arról, milyen előnyöket élvez jelenleg Magyarország az energiaellátásban. Szerinte az orosz gáz kiesése alapjaiban írná át az árakat, és a magyar választások kimenetele ebből a szempontból is kulcskérdés Ukrajnában.

2026. február 05. 13:34
null

Oleg Pendzin ukrán szakember szerint Magyarország jelenleg kifejezetten előnyös helyzetben van az orosz gáz miatt, ám ez az állapot nem feltétlenül marad fenn hosszú távon. Úgy látja, hogy már az orosz energiahordozókról való uniós lemondás puszta gondolata is jelentős átrendeződést okozhat az európai árstruktúrában.

A szakértő az ukrán 24 Kanal műsorában elmondta: Magyarország 2029 végéig érvényes szerződéssel rendelkezik a Gazprommal, amely lehetővé teszi, hogy az ország kedvező feltételek mellett jusson földgázhoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Orosz gáz és a választások tétje

Pendzin arra is kitért, hogy a jelenlegi ellátás egy csere-mechanizmuson keresztül, a Török Áramlat vezetéken át valósul meg. Megítélése szerint azonban már az is elegendő lenne az árak emelkedéséhez, ha az Európai Unió komolyan elindulna az orosz gázról való leválás irányába, különösen a fűtési szezon előtt. A közgazdász szerint ebben az esetben Magyarországnak növelnie kellene a gázbeszerzésre fordított kiadásait, ami belpolitikai szempontból is érzékeny kérdés. 

Úgy látja, hogy az áprilisi választások emiatt is kiemelt jelentőségűek, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte ez elsősorban magyar belpolitikai ügy, nem pedig kétoldalú konfliktus.

Pendzin azt is világossá tette, hogy Ukrajnában kifejezetten nagy várakozással tekintenek a magyarországi voksolás elé. Megítélése szerint egy ellenzéki győzelem esetén több vitás kérdés könnyebben rendezhetővé válna, és számos jelenlegi konfliktus is lekerülhetne a napirendről. Ukrajnában élénken figyelik a kampány alakulását, különösen annak fényében, hogy Orbán Viktor következetesen felhívta a figyelmet az ukrán kérdés belpolitikai kockázataira, és nem zárta ki a választásokba való külső beavatkozás lehetőségét sem.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. február 05. 15:27
Z. Irtam a moderátoroknak, hogy tiltsák ki ezt az o1geci-3 férget!!! 💯❗ Remélem hamar intézkednek!!!
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
•••
2026. február 05. 15:22 Szerkesztve
Ez a mostani háború teljesen más megvilágításba helyezi és rehabilitálja Tisza István, Horthy Miklós Magyarország kormányzójának történelmi szerepét. Amit Oleg Benzin leírt és elemez, és ez bekövetkezik az 1919-es román megszállást ismételné meg. Az angolok és franciák akkor Magyarországot dobták koncként a mindent eltulajdonító népeknek. Most megismétlődhet újra ez, az angolok, franciák, németek most zelenszkuiéknek dobnák oda a maradék Magyarországot, szőröstől, bőröstől. Akkor akadt egy amerikai tábornok, aki legalább a Nemzeti Múzeum kincseit megmentette a rúzsozott, lakkozott körmű tisztek által vezetett román csapatoktól. Szobra az USA követése előtt áll, Harry Hill Bandholtz a hőslelkű amerikai tábornok, az igazság dicső bajnoka emlékére. A hálás magyar nemzet, 1919. ” A feliratból: Csupán a kormányom utasításainak megfelelően cselekedtem, ahogy azokat úriemberként és az amerikai hadsereg tisztjeként értelmeztem. Reméljük, utódai élnek még
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. február 05. 15:19
Oroszokkal 15 éves szerződésünk van .
Válasz erre
2
0
deanhill2
2026. február 05. 15:07
A kriptovalutákkal való kereskedés mindig is kockázatos volt, de Nelson Frye stratégiájával igazi felfedezés volt. A kezdeti befektetésem jelentősen, 404 ezer dollárra nőtt, és már meg is tettem az első nyereséges kifizetésemet. Ha kriptovalutákkal szeretnél sikeresen keresgélni, erősen ajánlom, hogy vedd fel vele a kapcsolatot Telegramon (NildaSGNL).
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!