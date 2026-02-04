Ft
moldova magyarország orosz-ukrán háború ukrajna villamosenergia

Itt a bizonyíték Putyin haragja után: Ukrajna totálisan kiszolgáltatott Magyarországnak

2026. február 04. 09:28

Csaknem egymillió megawattóra áram importjára szorultak rá az ukránok januárban, nagyrészt Magyarországról tudták beszerezni.

2026. február 04. 09:28
null

Ukrajna 2026 januárjában rekordmennyiségű villamos energiát vásárolt külföldről: a háború kezdete óta nem volt ilyen magas a külföldi árambehozatal mértéke – írta meg az ExPro Electricity számításaira hivatkozva a Korrespondent hírportál.

A jelentés szerint januárban az importált villamos energia mennyisége meghaladta a 894 ezer megawattórát (MWh), ami mintegy 40 százalékos növekedést jelentett decemberhez képest, és egyben a háborús időszak eddigi legmagasabb havi importadatát jelenti.

Az ukrán áramellátó rendszer az összeomlás szélén áll

Az import döntő részét továbbra is Magyarország biztosította, az összes behozatal 45 százalékával.

Ugyanakkor a szállítások szinte minden irányból növekedtek, egyedül Moldova esetében nem regisztráltak emelkedést. A hónap során a korábbi napi rekord is megdőlt: egyetlen napon 41,9 ezer MWh villamos energia érkezett Ukrajnába, ami szintén rekordmennyiségnek számít a háború kezdete óta.

Ezzel egy időben az ország villamosenergia-exportja teljes mértékben leállt: 2025. november 11. óta Ukrajna egyáltalán nem szállít áramot külföldre. Az elemzés szerint a növekvő importra az energetikai infrastruktúrát ért támadások, valamint a téli időszakban megugró fogyasztás miatt volt szükség, ami már korábban is az Európából származó villamosenergia-behozatal jelentős bővüléséhez vezetett.

Ukrajnában egyre gyakoribbak az áramkimaradások: a közelmúltban egy nyugat- és közép-ukrajnai áramkimaradás következtében leállt a kijevi metró, a lakosok pedig kiszolgáltatottá váltak a fagypont alatti hőmérsékletnek. 

Ez jól mutatja, hogy az ukrán áramellátó rendszer az összeomlás szélén áll, és Kijev elsősorban Magyarországra támaszkodhat az áramimport terén.

Ezt is ajánljuk a témában

Hála helyett csak követelőzés és fenyegetés

Az ország vezetése ugyanakkor ezt hajlamos figyelmen kívül hagyni: az ukrán parlamentben arról beszélnek, hogy törvényileg meg kell tiltani az orosz kőolaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken keresztül, amely Magyarország ellátásáért felelős. Az ukrán fél korábban már intézett támadást a kőolajvezeték ellen.

Vagyis miközben Ukrajna energiaellátása jelentős mértékben Magyarországtól függ, Kijev a magyarok energiabiztonságát veszélyezteti. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban többször is felszólította az ukrán vezetést, hogy ne sodorja veszélybe a magyar háztartások energiaellátásának biztonságát, ugyanakkor ő és Orbán Viktor is rendszeresen hangsúlyozzák, hogy Budapest nem fogja megfizettetni az ukrán lakossággal a vezetőik döntéseit.

Nyitókép: Szergej SUPINSKY / AFP

