Itt a bizonyíték Putyin haragja után: Ukrajna totálisan kiszolgáltatott Magyarországnak

Teljes az összeomlás: bedőlt Ukrajna – mi adjuk nekik az áramot
Egyetlen éjszaka alatt sötétségbe borult a fél ország, a metró is leállt Kijevben.
Csaknem egymillió megawattóra áram importjára szorultak rá az ukránok januárban, nagyrészt Magyarországról tudták beszerezni.
Ukrajna 2026 januárjában rekordmennyiségű villamos energiát vásárolt külföldről: a háború kezdete óta nem volt ilyen magas a külföldi árambehozatal mértéke – írta meg az ExPro Electricity számításaira hivatkozva a Korrespondent hírportál.
A jelentés szerint januárban az importált villamos energia mennyisége meghaladta a 894 ezer megawattórát (MWh), ami mintegy 40 százalékos növekedést jelentett decemberhez képest, és egyben a háborús időszak eddigi legmagasabb havi importadatát jelenti.
Az import döntő részét továbbra is Magyarország biztosította, az összes behozatal 45 százalékával.
Ugyanakkor a szállítások szinte minden irányból növekedtek, egyedül Moldova esetében nem regisztráltak emelkedést. A hónap során a korábbi napi rekord is megdőlt: egyetlen napon 41,9 ezer MWh villamos energia érkezett Ukrajnába, ami szintén rekordmennyiségnek számít a háború kezdete óta.
Ezzel egy időben az ország villamosenergia-exportja teljes mértékben leállt: 2025. november 11. óta Ukrajna egyáltalán nem szállít áramot külföldre. Az elemzés szerint a növekvő importra az energetikai infrastruktúrát ért támadások, valamint a téli időszakban megugró fogyasztás miatt volt szükség, ami már korábban is az Európából származó villamosenergia-behozatal jelentős bővüléséhez vezetett.
Ukrajnában egyre gyakoribbak az áramkimaradások: a közelmúltban egy nyugat- és közép-ukrajnai áramkimaradás következtében leállt a kijevi metró, a lakosok pedig kiszolgáltatottá váltak a fagypont alatti hőmérsékletnek.
Ez jól mutatja, hogy az ukrán áramellátó rendszer az összeomlás szélén áll, és Kijev elsősorban Magyarországra támaszkodhat az áramimport terén.
Az ország vezetése ugyanakkor ezt hajlamos figyelmen kívül hagyni: az ukrán parlamentben arról beszélnek, hogy törvényileg meg kell tiltani az orosz kőolaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken keresztül, amely Magyarország ellátásáért felelős. Az ukrán fél korábban már intézett támadást a kőolajvezeték ellen.
Vagyis miközben Ukrajna energiaellátása jelentős mértékben Magyarországtól függ, Kijev a magyarok energiabiztonságát veszélyezteti. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban többször is felszólította az ukrán vezetést, hogy ne sodorja veszélybe a magyar háztartások energiaellátásának biztonságát, ugyanakkor ő és Orbán Viktor is rendszeresen hangsúlyozzák, hogy Budapest nem fogja megfizettetni az ukrán lakossággal a vezetőik döntéseit.
Nyitókép: Szergej SUPINSKY / AFP
