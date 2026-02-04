Itt a bizonyíték Putyin haragja után: Ukrajna totálisan kiszolgáltatott Magyarországnak

Ugyanakkor a szállítások szinte minden irányból növekedtek, egyedül Moldova esetében nem regisztráltak emelkedést. A hónap során a korábbi napi rekord is megdőlt: egyetlen napon 41,9 ezer MWh villamos energia érkezett Ukrajnába, ami szintén rekordmennyiségnek számít a háború kezdete óta.

Ezzel egy időben az ország villamosenergia-exportja teljes mértékben leállt: 2025. november 11. óta Ukrajna egyáltalán nem szállít áramot külföldre. Az elemzés szerint a növekvő importra az energetikai infrastruktúrát ért támadások, valamint a téli időszakban megugró fogyasztás miatt volt szükség, ami már korábban is az Európából származó villamosenergia-behozatal jelentős bővüléséhez vezetett.

Ukrajnában egyre gyakoribbak az áramkimaradások: a közelmúltban egy nyugat- és közép-ukrajnai áramkimaradás következtében leállt a kijevi metró, a lakosok pedig kiszolgáltatottá váltak a fagypont alatti hőmérsékletnek.