És ennyi: lekerült a nukleáris fegyverekről a póráz két atomhatalomnál

Az orosz elnök néhány héttel az amerikai elnökválasztás előtt módosította Oroszország nukleáris doktrínáját.
Lejárt az Egyesült Államok és Oroszország utolsó fegyverzetkorlátozási egyezménye, amellyel egy több mint fél évszázados korszak zárult le. A nukleáris fegyverek területén most először nincs jogilag kötelező erejű szerződés, amely határt szabna a világ két legnagyobb atomarzenáljának.
Csütörtökön hivatalosan is lejárt az Új START-egyezmény, az Egyesült Államok és Oroszország utolsó, stratégiai nukleáris fegyvereket korlátozó megállapodása. Ezzel a világ két legnagyobb atomhatalma minden jogi kötöttség nélkül alakíthatja nukleáris arzenálját – számolt be róla az Euronews.
Az egyezményt 2010-ben írta alá Barack Obama akkori amerikai elnök és orosz kollégája, Dmitrij Medvegyev. A szerződés értelmében mindkét fél legfeljebb 1550 hadrendben álló nukleáris robbanófejet tarthatott meg, legfeljebb 700 hordozóeszközön – rakétákon és bombázókon – telepítve és bevetésre készen. A megállapodás egyúttal kiterjedt helyszíni ellenőrzéseket is lehetővé tett a betartás ellenőrzésére.
Az Új START eredetileg 2021-ben járt volna le, de öt évvel meghosszabbították.
A gyakorlatban azonban már korábban meggyengült: a helyszíni ellenőrzések a koronavírus-járvány idején, 2020-ban megszűntek, és azóta sem indultak újra.
Oroszország 2023 februárjában felfüggesztette részvételét az egyezményben. Vlagyimir Putyin akkor azzal indokolta a döntést, hogy Moszkva nem engedheti meg amerikai ellenőrök jelenlétét nukleáris létesítményeiben, miközben Washington és NATO-szövetségesei nyíltan Oroszország vereségét tűzték ki célul az orosz–ukrán háborúban.
A Kreml ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem lép ki teljesen a szerződésből, és vállalta, hogy továbbra is betartja az abban rögzített felső határokat.
Putyin 2025 szeptemberében ismét jelezte készségét arra, hogy egy évvel meghosszabbítsák a nukleáris fegyverek korlátozását, és Washingtonhoz is hasonló lépést sürgetett. Az orosz elnök akkor úgy fogalmazott, hogy az egyezmény lejárata destabilizáló lenne, és hozzájárulhatna a nukleáris fegyverek elterjedéséhez. Mint mondta:
A további stratégiai fegyverkezési verseny elkerülése és az elfogadható szintű kiszámíthatóság és önmérséklet biztosítása érdekében indokoltnak tartjuk, hogy megpróbáljuk fenntartani az Új SART-egyezmény által rögzített status quót a jelenlegi, meglehetősen turbulens időszakban.
Barack Obama ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy az egyezmény megszűnése értelmetlenül eltörölné az évtizedes diplomáciai erőfeszítéseket, és új fegyverkezési versenyt indíthatna el, amely kevésbé biztonságossá teszi a világot.
Oroszország és az Egyesült Államok együtt a világ nukleáris fegyvereinek mintegy 90 százalékát birtokolja. Mindkét ország átfogó modernizációs programokat hajt végre nukleáris triádjának mindhárom elemében – a szárazföldi, tengeri és légi hordozóeszközök terén –, ami a jövőben akár az arzenálok bővüléséhez is vezethet.
Putyin az orosz–ukrán háború kezdete óta többször is nukleáris fenyegetéseket fogalmazott meg, kijelentve, hogy Oroszország minden eszközt kész bevetni biztonsági érdekeinek védelmében.
2024-ben aláírta az ország módosított nukleáris doktrínáját is, amely csökkentette a nukleáris fegyverek bevetésének küszöbét.
Oroszország közben új fegyverrendszereket is tesztelt:
Az Egyesült Államok szintén jelentős összegeket fordít nukleáris arzenáljának korszerűsítésére. A fejlesztések közé tartozik a Sentinel nevű új interkontinentális ballisztikus rakéta és a B–21-es lopakodó bombázó, amely hagyományos és nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas. Donald Trump elnök emellett utalt arra is, hogy Washington újraindíthatja a föld alatti nukleáris kísérleteket.
Tesztelni fogunk. Más országok is csinálják. Ha ők csinálják, mi is fogjuk
– mondta. A helyzetet tovább bonyolítja Kína gyors fegyverkezése. Bár Peking soha nem volt részese a fegyverzetkorlátozási egyezményeknek, arzenálja az elmúlt évtizedben több mint kétszeresére nőtt. A SIPRI szerint Kína 2023 óta évente körülbelül száz új robbanófejet állít hadrendbe, és a következő évtized elejére akár annyi interkontinentális rakétával is rendelkezhet, mint Oroszország vagy az Egyesült Államok.
Peking elutasítja, hogy részt vegyen egy új háromoldalú megállapodásban, és ehelyett egy olyan elvet sürget, amely szerint az atomhatalmak vállalnák, hogy soha nem indítanak elsőként nukleáris csapást.
Ezt azonban Washington és Moszkva is visszautasította.
Európában sem marad változatlan a helyzet. Franciaország rendelkezik a kontinens legnagyobb nukleáris arzenáljával, mintegy 290 fegyverrel, amelyek túlnyomó többsége harckész. 2025 októberében Párizs bemutatta az M51-es tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéta korszerűsített változatát.
Az Egyesült Királyság szintén növeli tengeri nukleáris képességeit, miközben London és Párizs a Northwood-nyilatkozatban a nukleáris együttműködés elmélyítéséről döntött. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a világ legerősebb nukleáris fegyverei felett megszűnt a központi, jogilag kötelező ellenőrzés.
