És ennyi: lekerült a nukleáris fegyverekről a póráz két atomhatalomnál

Csütörtökön hivatalosan is lejárt az Új START-egyezmény, az Egyesült Államok és Oroszország utolsó, stratégiai nukleáris fegyvereket korlátozó megállapodása. Ezzel a világ két legnagyobb atomhatalma minden jogi kötöttség nélkül alakíthatja nukleáris arzenálját – számolt be róla az Euronews.

Az egyezményt 2010-ben írta alá Barack Obama akkori amerikai elnök és orosz kollégája, Dmitrij Medvegyev. A szerződés értelmében mindkét fél legfeljebb 1550 hadrendben álló nukleáris robbanófejet tarthatott meg, legfeljebb 700 hordozóeszközön – rakétákon és bombázókon – telepítve és bevetésre készen. A megállapodás egyúttal kiterjedt helyszíni ellenőrzéseket is lehetővé tett a betartás ellenőrzésére.