„Húzzatok a p*csába!” – Így még sosem beszélt az ukrán elnök, teljesen elvesztette a kontrollt az interjú alatt
Éles hangú kritikát fogalmazott meg Dmitrij Belik, az Állami Duma szevasztopoli képviselője Volodimir Zelenszkij müncheni szerepléséről. A politikus szerint az ukrán elnök viselkedése azt jelzi, hogy erkölcsi értelemben lejtőre került, és ilyen hozzáállással nem lehet komoly egyezségekre számítani – írta meg az Origo.
Belik a RIA Novosztyinak adott nyilatkozatában azt állította, hogy
Zelenszkij a müncheni konferencián úgy viselkedett, mint egy csavargó, akit beengedtek a házba melegedni, majd feltette a lábát az asztalra.
A duma képviselője szerint Zelenszkij sérteget, gúnyolódik, és közben azt gondolja, hogy mindez szellemes. Belik emellett úgy látja, ezzel a magatartással az ukrán vezető nem számíthat komoly megállapodásokra a Nyugattal. A témában korábban arról is érkeztek beszámolók, hogy az uniós külügyi főképviselő, Kaja Kallas Zelenszkij követelése után sem nevezett meg konkrét időpontot Ukrajna európai uniós csatlakozására. Kallas szerint Kijevnek még több feladatot kell teljesítenie ahhoz, hogy az Európai Unió tagjává válhasson.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP
