„Húzzatok a p*csába!” – Így még sosem beszélt az ukrán elnök, teljesen elvesztette a kontrollt az interjú alatt

Zelenszkij dörzsöli a tenyerét: ismét kivételeznek az ukránokkal, célegyenesbe került Von der Leyen nagy terve
A Nemzetközi Valutaalap Ukrajnának szánt, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramjának jóváhagyása akár heteken belül megtörténhet.
Láthatóan nincsenek jó állapotban az idegei: Zelenszkij olyat mondott, amire nincsenek szavak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akinek láthatóan nincsenek jó állapotban az idegei, interjút adott a Politiconak. Az interjú egyik pontján ugyanis trágár kifakadást intézett legfőbb támogatóival kapcsolatban.
Az Index beszámolója szerint az ukrán elnök azt követelte a nyugati országoktól, hogy utasítsanak ki minden orosz állampolgárt a területükről – a családjukkal együtt. Majd azzal zárta:
Tűnjetek el Oroszországba (a fuck away kifejezést magyarul talán a legérzékletesebben így lehet fordítani: húzzatok a p*csába), menjetek haza!”
Ezután tovább kritizálta az Egyesült Államokat és a nyugat-európai országokat, amiért azok továbbra sem vezettek be szankciókat az orosz atomenergia-ipar és a Roszatom ellen.
Az ukrán médiában pozitívan fogadták az elnök trágár kijelentését, az ukrán posta vezetője egyenesen azt javasolta, tegyék bélyegre Zelenszkij mondatait.
Nyitókép forrása: Szergej GAPON / AFP
