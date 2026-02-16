Ft
„Húzzatok a p*csába!” – Így még sosem beszélt az ukrán elnök, teljesen elvesztette a kontrollt az interjú alatt

2026. február 16. 06:42

Láthatóan nincsenek jó állapotban az idegei: Zelenszkij olyat mondott, amire nincsenek szavak.

2026. február 16. 06:42
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akinek láthatóan nincsenek jó állapotban az idegei, interjút adott a Politiconak. Az interjú egyik pontján ugyanis trágár kifakadást intézett legfőbb támogatóival kapcsolatban. 

Az Index beszámolója szerint az ukrán elnök azt követelte a nyugati országoktól, hogy utasítsanak ki minden orosz állampolgárt a területükről – a családjukkal együtt. Majd azzal zárta:

Tűnjetek el Oroszországba (a fuck away kifejezést magyarul talán a legérzékletesebben így lehet fordítani: húzzatok a p*csába), menjetek haza!”

Ezután tovább kritizálta az Egyesült Államokat és a nyugat-európai országokat, amiért azok továbbra sem vezettek be szankciókat az orosz atomenergia-ipar és a Roszatom ellen.

Az ukrán médiában pozitívan fogadták az elnök trágár kijelentését, az ukrán posta vezetője egyenesen azt javasolta, tegyék bélyegre Zelenszkij mondatait.

Nyitókép forrása: Szergej GAPON / AFP

elfújta az ellenszél
2026. február 16. 09:14
Egyre inkább a fehér por irányítja a viselt dolgait ennek a mutatványosnak. Ha nem engedik el időben, képes magával rántani egy fél kontinenst az agyhalott politikusaival, akik nem képesek felismerni egy ennyire szembeötlő veszélyt.
zsocc44
2026. február 16. 09:13
Kb 10+ millióval csökkenne Ukrajna lakossága, és további 3-5 millióval a csak oroszul beszélőkkel… remek taktika! Maradna a Bankova és néhány ezer banderista. Ja! Miért beszél oroszul?
Málaga21
2026. február 16. 09:12
Rendes gyerek ez a Zselé, hiszen akàr követelhette volna azt is, hogy akasszuk fel az oroszokat. Természetesen a gyerekeikkel együtt.
Tegnap
2026. február 16. 09:10
Minél hamarabb lepusztul a térképről ez a banderista náci « Ukrajna », annál jobb lesz nekünk, Európának és az egész világnak is. Ez az ürülék meg mehet a pokolba, szerenádozni a zongoráján a pfizerkurvának.
