Jön a nyolcórás munkanap eltörlése az EU-s országban – de nem biztos, hogy osztatlan sikert fog aratni

Friedrich Merz német kancellár új foglalkoztatáspolitikai változásokat vezetne be, melynek egyik fő eleme a nyolcórás munkanap megszüntetése – írta meg a Merkur és a Bild beszámolói alapján a VG.
A német a kormány azt szeretné, hogy „megteremtse a heti, és nem a napi maximális munkaidő lehetőségét”.
Terveik szerint a napi nyolcórás munkaidő helyett heti maximális munkaidők lennének.
A koalíciós kormánypárt, a CDU azt reméli, hogy a változás a középvállalkozásoknak és az alkalmazottaknak is nagyobb rugalmasságot biztosít majd.
Christoph Ploß, a CDU politikusa a Bildnek elmondta, hogy „még az év vége előtt” meg szeretnék hozni az erre vonatkozó döntést.
A VG megjegyzi: „nehéz a munkavállaló szempontjából előnyként megélni, hogy a szülő nem tudja időben elhozni a kisgyerekét az iskolából, óvodából vagy a bölcsődéből, a késői hazajutás miatt borul a kisgyerekek esti ellátása, ritmusa, csökken az alvásideje”.
A munkavállalói későbbi, több szabadideje nem feltétlenül hasznosítható a család javára, ha a gyermekek ezalatt nincsenek is otthon. Sérül magának a munkavállalónak a napi egészséges életvitelhez való hozzáférése is, amit nem pótol a későbbi, rövidebb, vagy munka nélkül tölthető munkanap”
– elemezte a kilátásba helyezett változásokat a hírportál.
Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP