Jön a nyolcórás munkanap eltörlése az EU-s országban – de nem biztos, hogy osztatlan sikert fog aratni

Friedrich Merz német kancellár új foglalkoztatáspolitikai változásokat vezetne be, melynek egyik fő eleme a nyolcórás munkanap megszüntetése – írta meg a Merkur és a Bild beszámolói alapján a VG.

A német a kormány azt szeretné, hogy „megteremtse a heti, és nem a napi maximális munkaidő lehetőségét”.