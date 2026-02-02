Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyolcórás munkanap Németország Friedrich Merz

Jön a nyolcórás munkanap eltörlése az EU-s országban – de nem biztos, hogy osztatlan sikert fog aratni

2026. február 02. 15:27

Akár még idén megtörténhet az átállás.

2026. február 02. 15:27
null

Friedrich Merz német kancellár új foglalkoztatáspolitikai változásokat vezetne be, melynek egyik fő eleme a nyolcórás munkanap megszüntetése – írta meg a Merkur és a Bild beszámolói alapján a VG.

A német a kormány azt szeretné, hogy „megteremtse a heti, és nem a napi maximális munkaidő lehetőségét”. 

Terveik szerint a napi nyolcórás munkaidő helyett heti maximális munkaidők lennének.

A koalíciós kormánypárt, a CDU azt reméli, hogy a változás a középvállalkozásoknak és az alkalmazottaknak is nagyobb rugalmasságot biztosít majd.

Christoph Ploß, a CDU politikusa a Bildnek elmondta, hogy „még az év vége előtt” meg szeretnék hozni az erre vonatkozó döntést.

Jól hangzik – de biztos, hogy annyira jó is?

A VG megjegyzi: „nehéz a munkavállaló szempontjából előnyként megélni, hogy a szülő nem tudja időben elhozni a kisgyerekét az iskolából, óvodából vagy a bölcsődéből, a késői hazajutás miatt borul a kisgyerekek esti ellátása, ritmusa, csökken az alvásideje”.

A munkavállalói későbbi, több szabadideje nem feltétlenül hasznosítható a család javára, ha a gyermekek ezalatt nincsenek is otthon. Sérül magának a munkavállalónak a napi egészséges életvitelhez való hozzáférése is, amit nem pótol a későbbi, rövidebb, vagy munka nélkül tölthető munkanap”

– elemezte a kilátásba helyezett változásokat a hírportál.

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

 

b-kanya-3
2026. február 02. 15:46
Most már nagyon kell igyekeznie a mandinernek, hogy ebben a hátralévő 70 napban tényleg összeomoljon Németország még mielőtt a Fidesz összeomlik. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
bondavary
2026. február 02. 15:43
Ez lényegében a rugalmas munkaidő lenne, ahol, ha egyik nap kevesebbet dolgozol, akkor a másik napon többet kell bennmaradni, hogy hét végére meglegyen a kötelező munkaidő, Könnyen el lehet vele csúszni annak, aki nem figyel oda.
arpadan
2026. február 02. 15:36
Jogos ! Hiszen háborús helyzet van!!! Ha nem lehet napi 48 órát dolgozni, álljunk át a heti 336 órára !
Búvár Kund
2026. február 02. 15:34
No, ebből lesz aztán a zűrzavar..
