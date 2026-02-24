Látjuk, hogy a józan európai hangok – amelyeket igyekeznek szélsőségesnek bélyegezni – egyértelműen a magyar miniszterelnök mellett állnak, ahogyan az európai társadalmak többsége is. Ez persze nem véletlen: mindenki pontosan látja, hogy Ukrajnával együtt a háborút hoznánk be az Európai Unióba. Onnantól kezdve ugyanis életbe lépne az Uniós szerződés azon cikke, amely szerint a tagállamoknak kötelességük megvédeni egymást külső támadás esetén. Ez pedig utat nyitna európai katonák Ukrajnába küldése előtt, amire a háborúpárti elit már most is készíti fel a társadalmakat.

Az tehát, hogy európai – és így magyar – fiatalok haljanak meg a keleti fronton, egy nagyon is reális elképzelés abban az esetben, ha szerződéses sorsközösséget vállalunk Ukrajnával.

És akkor még nem beszéltünk az ukrán tagság gazdasági következményeiről. Arról, hogy a Magyarországnak járó fejlesztési pénzek szinte teljes egészében Ukrajnába mennének, vagy arról, hogy a mezőgazdasági támogatások is Kijevet illetnék, miközben az onnan érkező olcsó és rossz minőségű élelmiszer korlátok nélkül áraszthatná el az Uniós piacot. Minden józan gondolkodású ember belátja, hogy ez nem lehetséges és az ukrán tagság olyan károkat okozna, amelyeket évtizedekig hevernének a nyugati társadalmak és gazdaságok. A Patrióta erők közül ugyanakkor jelenleg egyedül Orbán Viktor van olyan helyzetben, hogy megakadályozza a brüsszeli ámokfutást.”

