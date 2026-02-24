Ft
02. 24.
kedd
bóka jános brüsszel európai unió ukrajnai háború ukrajna

„Ukrajna mindenek felett" – Megdöbbentő látvány fogadta a magyar minisztert Brüsszelben (FOTÓK)

2026. február 24. 06:46

Teljes a háborús pszichózis.

2026. február 24. 06:46
null

Meghökkentő képeket osztott meg Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Unió „fővárosából". Noha Magyarország minden létező nemzetközi fórumon a béke mellett szólal fel, úgy tűnik, Brüsszelben a miniszterelnök szavai süket fülekre találnak.

Ez fogadta Bóka Jánost Brüsszelben:

Nem érhető el leírás a fényképhez.
Lehet, hogy egy kép erről: szöveg

 Fénykép: Bóka János Facebook-oldala

 

 

 

 

red-bullshit
2026. február 24. 07:02
Alakul ez. Na jó elárulom. Azt kértem idén Karácsonyra a télapótól, hogy zárasson ki minket az euból.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2026. február 24. 07:00 Szerkesztve
Egy új jelszót minden magyar megszólalónak, az EU-val kapcsolatban: "Az idős kocsmáros halála napján magához inti a fiát és a fülébe súgja:: "Elárulok meked egy titkot: Bort szőlőből is lehet csinálni!" Mi meg azt mondjuk az EU-nak, nem akarunk meghalni és: "Európa társadalmi katasztrófáját az ukrán háború nélkül is meg lehet oldani. Sőt: csakis úgy!" Az ukrán háború megoldásának egyetlen módja: ha abbahagyják.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 24. 06:53
Fusdunk innen, míg nem késő!
Válasz erre
2
0
annamargit
•••
2026. február 24. 06:51 Szerkesztve
AZ EU, mint a Titanic, süllyedésre ítélve. Ezek nem tudják merre az erre és mennyi az annyi.
Válasz erre
4
0
