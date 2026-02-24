„Ukrajna mindenek felett” – Megdöbbentő látvány fogadta a magyar minisztert Brüsszelben (FOTÓK)

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Teljes a háborús pszichózis.
Meghökkentő képeket osztott meg Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Unió „fővárosából”. Noha Magyarország minden létező nemzetközi fórumon a béke mellett szólal fel, úgy tűnik, Brüsszelben a miniszterelnök szavai süket fülekre találnak.
Ez fogadta Bóka Jánost Brüsszelben:
Fénykép: Bóka János Facebook-oldala