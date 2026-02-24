Nincsenek véletlenek: beszállt az ukrán fegyverlobbi a Tisza kampányába

A Magyar Nemzet azt írja, a Kongsberg Defence & Aerospace elnöke 2025 februárjában bejelentette: „Most egy céget alapítunk Ukrajnában. Szoros tárgyalásokat folytatunk az ukrán iparral egy közös vállalat létrehozásáról. Az elsődleges prioritás az ukrán légvédelmi rendszerünk rakétagyártásának növelése, ukrán technológiára alapozva.”

Néhány hónappal később,

júniusban már a megállapodás részleteiről és egy kijevi iroda megnyitásáról számolt be a hadiipari vállalat elnöke a norvég és az ukrán védelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatón.

Kijevben tett látogatása során Eirik Lie, a Kongsberg elnöke és egy ukrán partnere egyetértési megállapodást írt alá légvédelmi rakéták közös fejlesztéséről és gyártásáról, amelyek különféle célpontok, például drónok ellen használhatók.

„Sürgősen szükség van költséghatékonyabb légvédelmi rakéták nagy volumenű gyártására, hogy kezelni tudjuk a támadó drónok jelentette fenyegetéseket. Ukrán partnerünkkel és a norvég hatóságok támogatásával arra törekszünk, hogy egy hatékony rakétát fejlesszünk ki, amelyet nagy számban tudunk gyártani és szállítani, és amely integrálható a NASAMS légvédelmi rendszerrel” – mondta Eirik Lie.