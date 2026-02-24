Magyar Péter brüsszeli barátai nagyon szomorúak, mert üres kézzel mennek ma Kijevbe

Magyarország lépése Orbán számára „új mélypontot” jelentett – nyilatkozta Jessica Rosencrantz svéd európai miniszter a Politicónak.
„A korábbi döntésekből látható, hogy Magyarország nem őszinte együttműködésben cselekszik” más EU-tagállamokkal. „Ez sokunknak riasztó jelzésnek kell, hogy legyen. Látjuk, mit csinál Orbán: Ukrajnát használja bokszzsákként.”
Johann Wadephul német külügyminiszter azt mondta, hogy „megdöbbentette a magyar álláspont”, míg lengyel kollégája, Radosław Sikorski úgy nyilatkozott, hogy
„sokkal nagyobb szolidaritást várt Magyarországtól Ukrajna iránt”.
A vezetékkel kapcsolatban egyiküknek sem sikerült nyilatkoznia.