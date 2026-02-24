Ft
Ft
02. 24.
kedd
magyarország politico kijev ukrajna

Magyar Péter brüsszeli barátai nagyon szomorúak, mert üres kézzel mennek ma Kijevbe

2026. február 24. 08:03

A Politico arról ír, hogy „Budapest elronototta” a brüsszeli vezetők ukrajnai útját.

2026. február 24. 08:03
null

A Politico cikke úgy keretezi a Barátság-vezetékkel kapcsolatos vitát, mintha Magyarország panaszai nem lennének jogosak, és csak bosszantani akarná Brüsszelt és Ukrajnát azzal, hogy blokkolta a szankciókat. 

A lap szerzője azon szomorkodik, hogy mikor Ursula von der Leyen és António Costa ma megérkezik a kijevi megemlékezésre a háború kitörésének az évfordulója alkalmából, akkor nem fognak tudni semmit felajánlani.

A cikk ugyan beszámol a Barátság-vezetékkel kapcsolatos vitáról, de kiemeli az ukrán narratívát, miszerint „az oroszok megrongálták a vezetéket” és Ukrajna nem tud mit tenni. A Politico még meg is szólaltatta az ukrán félt: Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter azt állította, hogy a magyar kormány belpolitikai célokra használja Ukrajnát: „Követeljük, hogy Budapest ne vonja be Ukrajnát Magyarország belpolitikájába.” 

Az európai vezetők ahelyett, hogy támogatásukról biztosították volna Magyarországot a vezeték ügyének rendezésében, vádaskodni kezdtek. 

Magyarország lépése Orbán számára „új mélypontot” jelentett – nyilatkozta Jessica Rosencrantz svéd európai miniszter a Politicónak. 

„A korábbi döntésekből látható, hogy Magyarország nem őszinte együttműködésben cselekszik” más EU-tagállamokkal. „Ez sokunknak riasztó jelzésnek kell, hogy legyen. Látjuk, mit csinál Orbán: Ukrajnát használja bokszzsákként.” 

Johann Wadephul német külügyminiszter azt mondta, hogy „megdöbbentette a magyar álláspont”, míg lengyel kollégája, Radosław Sikorski úgy nyilatkozott, hogy

„sokkal nagyobb szolidaritást várt Magyarországtól Ukrajna iránt”. 

A vezetékkel kapcsolatban egyiküknek sem sikerült nyilatkoznia.

A cikk idézi Szijjártó Pétert miszerint: „Nincs semmilyen technikai vagy üzemeltetési ok, amely megakadályozná az olajszállítás újraindítását. Ezért nyilvánvaló, hogy Ukrajna döntése tisztán politikai jellegű, és Brüsszellel és a magyar ellenzékkel együttműködve Magyarországra akar nyomást gyakorolni. Nem fogunk engedni a zsarolásnak.”

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP


 

 

 

