A Politico cikke úgy keretezi a Barátság-vezetékkel kapcsolatos vitát, mintha Magyarország panaszai nem lennének jogosak, és csak bosszantani akarná Brüsszelt és Ukrajnát azzal, hogy blokkolta a szankciókat.

A lap szerzője azon szomorkodik, hogy mikor Ursula von der Leyen és António Costa ma megérkezik a kijevi megemlékezésre a háború kitörésének az évfordulója alkalmából, akkor nem fognak tudni semmit felajánlani.

A cikk ugyan beszámol a Barátság-vezetékkel kapcsolatos vitáról, de kiemeli az ukrán narratívát, miszerint „az oroszok megrongálták a vezetéket” és Ukrajna nem tud mit tenni. A Politico még meg is szólaltatta az ukrán félt: Andrii Sybiha ukrán külügyminiszter azt állította, hogy a magyar kormány belpolitikai célokra használja Ukrajnát: „Követeljük, hogy Budapest ne vonja be Ukrajnát Magyarország belpolitikájába.”