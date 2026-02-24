Trump megcsinálta: most végre lezárulhat az ukrajnai háború

Ha tömören jellemeznénk a szomszédunkban dúló fegyveres konfliktus négy évét, akkor az első év a „sikeres ukrán ellenállásról” szólna, a második háborús év hívószava az „ukrán ellentámadás kudarca” lenne, a harmadik évé az „anyagháború”;

a negyedik – és remélhetőleg utolsó – esztendőt két dolog jellemezte: a „drónok háborúja” és a „diplomácia”.

Vajon hol történtek a legnagyobb változások az utóbbi egy évben? A fronton? Dehogy! A front lényegében statikussá vált. Nem következett be orosz áttörés, sem ukrán összeomlás: 2025-ben az orosz haderő nagyjából annyi területet foglalt el a műholdas adatok alapján, mint egy évvel korábban (4300 és 4100 négyzetkilométert). Vagyis kimerítő anyagháború dúlt, és a katonai veszteségek éppen a múlt évben voltak a legnagyobbak.