Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot, és korábban kilátásba helyezte ezt a lépést arra az esetre, ha nem indul újra az olajszállítás. Magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte: Budapest blokkolni fogja az Európai Unió 20. Oroszország elleni szankciócsomagját, amíg nem áll helyre a kőolajtranzit Magyarország felé. Emellett felmerült az Ukrajnába irányuló áram- és földgázexport felfüggesztésének lehetősége is – írja a lap.

Durvul a helyzet

A feszültség azonban csak nőtt. Ahogy arról beszámoltunk, Jevhen Dykij, egykori századparancsnok katonai erő alkalmazását is kilátásba helyezte, amennyiben az Európai Uniónak nincsenek hatékony gazdasági vagy politikai eszközei Magyarországgal és Szlovákiával szemben. A volt parancsnok kijelentve, hogy a két ország együttvéve sem ér fel egyetlen ukrán hadtesttel.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a napokban orosz területen megsérült egy olyan szivattyúállomás, amely kulcsszerepet játszik az orosz olaj Európába irányuló szállításában. Így a régiós energiabiztonsági kérdések nem csupán kétoldalú viták, hanem a háborús infrastruktúra-kockázatokkal is összefonódnak.