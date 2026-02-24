Ebből még lesz nemulass: az ukránok egyelőre nevetnek Fico húzásán, de még nincs vége a játszmának

Vége, nincs tovább: Fico azonnali hatállyal leállította Ukrajna áramellátását (VIDEÓ)
A szlovák miniszterelnök egy rendkívüli videóban jelentette be az intézkedést.
Nem rengeti meg Ukrajna energiarendszerét a Szlovákiából érkező vészhelyzeti áramellátás esetleges leállítása – állítja az ukrán állami áramszolgáltató, az Unergo.
Az ukrán–szlovák villamosenergia-kapcsolatok körül kialakult vita újabb fejezethez érkezett — írja a Világgazdaság a Pravda nyomán.
Az ukrán állami áramszolgáltató, a az NEC Ukrenergo közlése szerint a Szlovákiából érkező sürgősségi villamosenergia-szállítások leállítása nem befolyásolja érdemben Ukrajna egységes energiarendszerének működését. A vállalat közölte: legutóbb több mint egy hónapja kértek ilyen jellegű segítséget, és az akkor is korlátozott volumenű, rövid távú szállítás volt. A Szlovákiából érkező vészhelyzeti energiaimport egyébként is ritkának számított.
A vállalat azt is jelezte, hogy hivatalos értesítést egyelőre nem kaptak a szlovák átviteli rendszerirányítótól, a SEPS-től a kölcsönös sürgősségi segélynyújtásról szóló megállapodás egyoldalú felmondásáról, ugyanakkor február 23-án az Ukrenergo levelet kapott a szlovák féltől a sürgősségi segélynyújtásra vonatkozó szerződés fizetési feltételeinek felülvizsgálatáról.
A közlemény szerint jelenleg nincs szó a Szlovákiából származó kereskedelmi villamosenergia-import korlátozásáról, az elosztott határkeresztező kapacitásokat továbbra is aukciók alapján használják.
A lap szerint
a valódi feszültség hátterében valójában az olajtranzit kérdése áll.
A Kijev által leállított Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakasza a szlovák és a magyar kormány szerint már alkalmas lenne az üzemelésre, és a késlekedés mögött politikai megfontolás is állhat.
Az Európai Bizottság egyre nyíltabban igyekszik Ukrajna pozícióját védeni.
Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot, és korábban kilátásba helyezte ezt a lépést arra az esetre, ha nem indul újra az olajszállítás. Magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte: Budapest blokkolni fogja az Európai Unió 20. Oroszország elleni szankciócsomagját, amíg nem áll helyre a kőolajtranzit Magyarország felé. Emellett felmerült az Ukrajnába irányuló áram- és földgázexport felfüggesztésének lehetősége is – írja a lap.
A feszültség azonban csak nőtt. Ahogy arról beszámoltunk, Jevhen Dykij, egykori századparancsnok katonai erő alkalmazását is kilátásba helyezte, amennyiben az Európai Uniónak nincsenek hatékony gazdasági vagy politikai eszközei Magyarországgal és Szlovákiával szemben. A volt parancsnok kijelentve, hogy a két ország együttvéve sem ér fel egyetlen ukrán hadtesttel.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a napokban orosz területen megsérült egy olyan szivattyúállomás, amely kulcsszerepet játszik az orosz olaj Európába irányuló szállításában. Így a régiós energiabiztonsági kérdések nem csupán kétoldalú viták, hanem a háborús infrastruktúra-kockázatokkal is összefonódnak.
Az ukrán energiarendszer rövid távon stabilnak tűnik a szlovák vészhelyzeti áramellátás esetleges leállása ellenére, ugyanakkor az olaj- és villamosenergia-ügyek egyre inkább geopolitikai eszközzé válnak – írja a lap.
Kép forrása: Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP