Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szlovákia európai unió magyarország ukrajna villamosenergia

Ebből még lesz nemulass: az ukránok egyelőre nevetnek Fico húzásán, de még nincs vége a játszmának

2026. február 24. 08:12

Nem rengeti meg Ukrajna energiarendszerét a Szlovákiából érkező vészhelyzeti áramellátás esetleges leállítása – állítja az ukrán állami áramszolgáltató, az Unergo.

2026. február 24. 08:12
null

Az ukrán–szlovák villamosenergia-kapcsolatok körül kialakult vita újabb fejezethez érkezett — írja a Világgazdaság a Pravda nyomán.

Az ukrán állami áramszolgáltató, a az NEC Ukrenergo közlése szerint a Szlovákiából érkező sürgősségi villamosenergia-szállítások leállítása nem befolyásolja érdemben Ukrajna egységes energiarendszerének működését. A vállalat közölte: legutóbb több mint egy hónapja kértek ilyen jellegű segítséget, és az akkor is korlátozott volumenű, rövid távú szállítás volt. A Szlovákiából érkező vészhelyzeti energiaimport egyébként is ritkának számított.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A vállalat azt is jelezte, hogy hivatalos értesítést egyelőre nem kaptak a szlovák átviteli rendszerirányítótól, a SEPS-től a kölcsönös sürgősségi segélynyújtásról szóló megállapodás egyoldalú felmondásáról, ugyanakkor február 23-án az Ukrenergo levelet kapott a szlovák féltől a sürgősségi segélynyújtásra vonatkozó szerződés fizetési feltételeinek felülvizsgálatáról.

A közlemény szerint jelenleg nincs szó a Szlovákiából származó kereskedelmi villamosenergia-import korlátozásáról, az elosztott határkeresztező kapacitásokat továbbra is aukciók alapján használják. 

Van még egy golyó a tárban

A lap szerint 

a valódi feszültség hátterében valójában az olajtranzit kérdése áll.

 A Kijev által leállított Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakasza a szlovák és a magyar kormány szerint már alkalmas lenne az üzemelésre, és a késlekedés mögött politikai megfontolás is állhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot, és korábban kilátásba helyezte ezt a lépést arra az esetre, ha nem indul újra az olajszállítás. Magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte: Budapest blokkolni fogja az Európai Unió 20. Oroszország elleni szankciócsomagját, amíg nem áll helyre a kőolajtranzit Magyarország felé. Emellett felmerült az Ukrajnába irányuló áram- és földgázexport felfüggesztésének lehetősége is – írja a lap.  

Durvul a helyzet

A feszültség azonban csak nőtt. Ahogy arról beszámoltunk, Jevhen Dykij, egykori századparancsnok katonai erő alkalmazását is kilátásba helyezte, amennyiben az Európai Uniónak nincsenek hatékony gazdasági vagy politikai eszközei Magyarországgal és Szlovákiával szemben. A volt parancsnok kijelentve, hogy a két ország együttvéve sem ér fel egyetlen ukrán hadtesttel. 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a napokban orosz területen megsérült egy olyan szivattyúállomás, amely kulcsszerepet játszik az orosz olaj Európába irányuló szállításában. Így a régiós energiabiztonsági kérdések nem csupán kétoldalú viták, hanem a háborús infrastruktúra-kockázatokkal is összefonódnak.

Az ukrán energiarendszer rövid távon stabilnak tűnik a szlovák vészhelyzeti áramellátás esetleges leállása ellenére, ugyanakkor az olaj- és villamosenergia-ügyek egyre inkább geopolitikai eszközzé válnak – írja a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Kép forrása: Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 24. 10:32
Orban es FICO kerje Trump es Elon Musk segitseget Orkrajnai tamadassal szemben. Kerjek Musk-ot ,hogy allitsa le a Starlink halozatot addig mig az orkok ujra nem inditjak a Baratsag vezeteken az olajat !
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. február 24. 10:31
Az ukrán szomszédaink eljátszák a mérges kismalac szerepét: agresszívan még benzint locsolnak a tűzre. Hergelni azt, akitől függenek...nagyon ügyes. Hátha (biztos) megégetik magukat.
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2026. február 24. 10:23 Szerkesztve
A miénk viszont nem ritka, ha ebben a nagy szélben véletlenül kidől egy oszlop, meg leszakad esetleg pár vezeték! Aztán esetleg gáz sem fog menni! Azért érdemes azon gondolkodni, hogy ezek mennyi áramot, gázt és olajat kaptak tőlünk, nem beszélve a humanitárius segítségekről! Annyit küldtünk nekik, mint Magyarország éves fogyasztása! Ez több száz milliárd Forint! Ha ezt mondjuk a hazánkra fordíthattuk volna, akkor már hol tarthatnánk?! És ezek után még fenyegetnek minket, mikor az áram lekapcsolásával összedőlne az egész kóceráj és mehetnének a levesbe! Ezt azért kommunikálni kellene a világba, meg azt is, hogy beavatkoznak Európával a belügyeinkbe!
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. február 24. 09:51
Lehet nevetni, meg fázni is!. Balga népség. Azt se bánták, hogy tőlünk nem negy a gázolaj. Ha ezek a dolgok nevetségesek, meg nem számítanak, akkor mi a francnak kell Magyarországról és Szlovákiából az áram és a gázolaj. Vigyenek a csókosoktól.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!