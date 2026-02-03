Ijesztő forgatókönyvet vázoltak fel: Brüsszelben kitalálták, hogyan léphet háborúba az EU (VIDEÓ)

Ha a vétójogot eltörölnék, ez a katonai erő bármikor bevethetővé válna. Ezért – hangsúlyozta – különösen fontos az áprilisi országgyűlési választás kimenetele.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy a Tisza Párt részéről Orbán Anita már jelezte: ők nem vétóznának bizonyos kérdésekben.

Bóka János szerint azonban a döntéseket nem a vétó lehetőségének fényében, hanem a magyar nemzeti érdekek mentén kell vizsgálni – ez az elsődleges szempont.

A vétót eszközként arra használják, hogy jobb megállapodások szülessenek, ezért néha szükséges élni vele.

Jelezte: a Tisza ezzel szemben nem akar ellentartani, és nem vétózna. Ezután Belgium példáját hozta fel: ott az orvosokat már háborús sérülések kezelésére készítik fel.