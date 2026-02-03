Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt bóka jános európai unió

Ijesztő forgatókönyvet vázoltak fel: Brüsszelben kitalálták, hogyan léphet háborúba az EU (VIDEÓ)

2026. február 03. 08:48

Bóka János szerint a Tisza Párt semmiben sem állna ellen az Európai Unió nyomásának.

2026. február 03. 08:48
null

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter az Igazság órája kedd reggeli adásának vendége volt, ahol elsőként a Néppárt zágrábi találkozójáról beszélt.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a miniszter kiemelte, az uniós alapszerződés úgynevezett katonai segítségnyújtási rendelkezése szerint, ha egy tagállamot támadás ér, a többi tagállam köteles segítséget nyújtani. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

Szerinte ezt a szabályt most arra használhatják, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé alakítsák át.

Hozzátette: ehhez jogi egy keretre lenne szükség a katonai egységhez, valamint valamilyen egységes fegyveres erő létrehozására is. Azt is hozzátette, Ukrajnát gyorsított eljárásban már 2027-ben felvennék az Európai Unióba, ami komoly veszélyt jelent. 

Ha a vétójogot eltörölnék, ez a katonai erő bármikor bevethetővé válna. Ezért – hangsúlyozta – különösen fontos az áprilisi országgyűlési választás kimenetele.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy a Tisza Párt részéről Orbán Anita már jelezte: ők nem vétóznának bizonyos kérdésekben.

Bóka János szerint azonban a döntéseket nem a vétó lehetőségének fényében, hanem a magyar nemzeti érdekek mentén kell vizsgálni – ez az elsődleges szempont.

A vétót eszközként arra használják, hogy jobb megállapodások szülessenek, ezért néha szükséges élni vele.

Jelezte: a Tisza ezzel szemben nem akar ellentartani, és nem vétózna. Ezután Belgium példáját hozta fel: ott az orvosokat már háborús sérülések kezelésére készítik fel.

A francia vezérkari főnök pedig arról beszélt, hogy fel kell készülni a gyerekeink elvesztésére egy esetleges háborúban.

Az orosz energiahordozók importjára vonatkozó brüsszeli tilalommal kapcsolatban elmondta:

a magyar kormány már tegnap benyújtotta a keresetlevelet az ügyben az Európai Bíróságra.

A per akár két évig is elhúzódhat. Mint fogalmazott, az uniós alapszerződés szerint az egyes tagállamok maguk dönthetik el, milyen energiaforrást használnak – ezért változtatták ezt a kérdést kereskedelempolitikai üggyé. Az eljárás első fázisán sem jutnak túl áprilisig, ezért kulcsfontosságú, hogy nemzeti kormány maradjon hatalmon,

mert a Tisza nem tudná érvényesíteni az energiabiztonságot.

Ez a tilalom – figyelmeztetett – azonnali egzisztenciális veszélyt jelentene Magyarország számára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: TUCAT / AFP

***

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. február 03. 10:32
Mondja már meg nekik valaki,hogy mind mehet a brüsszeli üvegpalotából.A szankcióktól elszegényedett europai ember nem fog menni,hacsak nem összefogdossák óket mint s baráti ukrajnában.
Válasz erre
0
0
machet
2026. február 03. 10:17
Idióta nők a kirakatban.Ez sem véletlen.
Válasz erre
1
0
google-2
2026. február 03. 09:52
Háborús hiénák, nő létükre nem a békéért, hanem a háborúért eszi őket a fene.
Válasz erre
4
0
pesti051
•••
2026. február 03. 09:39 Szerkesztve
"Galerida 2026. február 03. 09:31 Kaja Kallas rohamoz majd az élen....mögötte néhány litván és lengyel, aztán semmi!" Én úgy gondolom, hogy a nyugatiak ezt máskép képzelik... A német, a francia azért építi a hadseregét, hogy majd a vonakodó magyar, szlovák stb... keleti szolganépek fiait úgy fogdossa össze, és küldje Ukrajnába, mint ahogy azt most az ukrán embervadászok csinálják... Nem ők fognak menni a lövészárokba, hanem minket küldenek... :(
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!