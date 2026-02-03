Horvátországban olyan történt, ami Magyarországra is hatással lesz – Orbán Viktor azonnal reagált (VIDEÓ)

A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze. Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták: a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon közzétett videójához. „Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni!” – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök a videóban is felidézte, hogy a múlt héten Zágrábban tartott az Európai Néppárt vezetői szintű megbeszélést, ahol két döntést hoztak.