Horvátországban olyan történt, ami Magyarországra is hatással lesz – Orbán Viktor azonnal reagált (VIDEÓ)

Kiderült Manfred Weber terve: a Tisza pártcsaládja elvenné a vétójogot Magyarországtól
Zágrábban gyűltek össze az Európai Néppárt vezetői, Magyar Péter pártcsaládja brutális lépést tervez Magyarország ellen.
Ha akarna se tudna kimaradni a Tisza a Néppárt terveiből.
A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze. Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták: a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon közzétett videójához. „Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni!” – fogalmazott a kormányfő.
A miniszterelnök a videóban is felidézte, hogy a múlt héten Zágrábban tartott az Európai Néppárt vezetői szintű megbeszélést, ahol két döntést hoztak.
Az egyik, hogy el kell venni a tagállamoknak a vétójogát a brüsszeli döntéseknél, a másik pedig, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell alakítani”
– mondta. Hozzátette: ez önmagában nem lenne olyan nagy baj, mert hát döntsenek, amit akarnak. „A probléma az, hogy a magyar ellenzéknek a legnagyobb pártja, a Tisza az Európai Néppárthoz tartozik. Ez a döntés meg fog jelenni Magyarországon is. Akármit is mond a Tisza, az igazság az, hogy el akarják venni a vétójogunkat, ehhez megtalálták a külügyminiszter-jelöltjüket is. A Szijjártó inkább levágatja a fejét, semhogy föladjon bármit, egy jottányit is a nemzeti érdekekből. De hát a Tisza által hozott, Brüsszelből vagy Londonból hazahozott lobbisták azok nem is akarnak, de nem is tudnak nemet mondani egy ilyen helyzetben” – hangsúlyozta a videóban Orbán Viktor.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
