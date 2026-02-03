Ft
Tisza Párt magyar péter európai unió európai néppárt orbán viktor

Horvátországban olyan történt, ami Magyarországra is hatással lesz – Orbán Viktor azonnal reagált (VIDEÓ)

2026. február 03. 06:01

Ha akarna se tudna kimaradni a Tisza a Néppárt terveiből.

2026. február 03. 06:01
null

A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze. Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták: a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon közzétett videójához. „Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni!” – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök a videóban is felidézte, hogy a múlt héten Zágrábban tartott az Európai Néppárt vezetői szintű megbeszélést, ahol két döntést hoztak. 

Az egyik, hogy el kell venni a tagállamoknak a vétójogát a brüsszeli döntéseknél, a másik pedig, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell alakítani”

– mondta. Hozzátette: ez önmagában nem lenne olyan nagy baj, mert hát döntsenek, amit akarnak. „A probléma az, hogy a magyar ellenzéknek a legnagyobb pártja, a Tisza az Európai Néppárthoz tartozik. Ez a döntés meg fog jelenni Magyarországon is. Akármit is mond a Tisza, az igazság az, hogy el akarják venni a vétójogunkat, ehhez megtalálták a külügyminiszter-jelöltjüket is. A Szijjártó inkább levágatja a fejét, semhogy föladjon bármit, egy jottányit is a nemzeti érdekekből. De hát a Tisza által hozott, Brüsszelből vagy Londonból hazahozott lobbisták azok nem is akarnak, de nem is tudnak nemet mondani egy ilyen helyzetben” – hangsúlyozta a videóban Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

 

