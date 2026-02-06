Gázért és fegyverekért ment az Öbölbe: Merz vitatott rezsimekkel épít új szövetségeket

Kilenc hónappal kancellárrá választása után a bemutatkozó vizitnél jóval ambiciózusabb céllal érkezett a Perzsa-öböl térségébe Friedrich Merz. A Rijádban, Dohában és Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások középpontjában a gazdasági, azon belül is az energetikai együttműködés, valamint a biztonságpolitika állt.

Elemzők szerint a kancellár a gazdasági és technológiai együttműködés, a beruházások és a biztonsággal összefüggő kérdések terén láthatott kézzelfogható előrelépési lehetőséget. A térség emberi jogi problémái vélhetően csak zárt ajtók mögött kerültek szóba, amit az is jelez, hogy Merz kijelentette: Németország az olaj- és gázlelőhelyekben gazdag államokkal új szintre kívánja emelni kapcsolatait.