együttműködés kancellár öböl németország partner

Gázért és fegyverekért ment az Öbölbe: Merz vitatott rezsimekkel épít új szövetségeket

2026. február 06. 22:39

Az energiaválság és a geopolitikai átrendeződés közepette Friedrich Merz Rijádban és Dohában keresett új partnereket.

2026. február 06. 22:39
null

Kilenc hónappal kancellárrá választása után a bemutatkozó vizitnél jóval ambiciózusabb céllal érkezett a Perzsa-öböl térségébe Friedrich Merz. A Rijádban, Dohában és Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások középpontjában a gazdasági, azon belül is az energetikai együttműködés, valamint a biztonságpolitika állt.

Elemzők szerint a kancellár a gazdasági és technológiai együttműködés, a beruházások és a biztonsággal összefüggő kérdések terén láthatott kézzelfogható előrelépési lehetőséget. A térség emberi jogi problémái vélhetően csak zárt ajtók mögött kerültek szóba, amit az is jelez, hogy Merz kijelentette: Németország az olaj- és gázlelőhelyekben gazdag államokkal új szintre kívánja emelni kapcsolatait.

A szaúdi koronahercegre, Mohamed bin Szalmámra utalva „lenyűgöző személyiségekről” beszélt, noha a trónörököst korábban nyugati vezetők felelőssé tették a kormánykritikus újságíró, Dzsamál Hasogdzsi 2018-as meggyilkolásáért.

A katari állomás sem volt mentes az ellentmondásoktól, különösen a 2022-es labdarúgó-világbajnokság körüli viták miatt, amikor még a német válogatott játékosai is tiltakoztak. Most azonban Merz Rijád mellett Dohát is „rendkívül megbízható” partnernek nevezte. Német hírportálok idézték a kancellárt, aki szerint a globális gazdasági felfordulás, a geopolitikai bizonytalanságok és a technológiai átalakulás idején Berlin tudatosan a párbeszédre és a jövőbe mutató befektetésekre összpontosít.

Elemzők a „pragmatikus magatartást” a világrend átalakulásával magyarázzák. Merz az erodálódó transzatlanti kapcsolatok közepette csökkentené Németország függőségét az Egyesült Államoktól, miközben Kínától is. Ennek része az új partnerségek kiépítése, mindenekelőtt az energia területén, különösen a cseppfolyósított földgáz és a hidrogén esetében, valamint az Öböl-menti államok németországi beruházásainak ösztönzése, amelyek munkahelyeket teremthetnek.

Nyitókép: Mahmud HAMS / AFP

***

