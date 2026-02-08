Franciaországból érkezett a segélykiáltás: nagyon nagy bajban vannak

Franciaország nettó importőrré vált a mezőgazdasági termékek terén, ami egyértelműen arra utal, hogy Európa legjelentősebb mezőgazdaságával rendelkező országának folyamatosan romlik a versenyképessége – írja a Financial Times.

A pénteken közzétett francia vámadatok szerint az élelmiszer- és mezőgazdasági termékek, mint a gabona, a hús, a tejtermékek, valamint a gyümölcsök és zöldségek