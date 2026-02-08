Franciaországból érkezett a segélykiáltás: nagyon nagy bajban vannak

Félelem és rettegés uralkodott el Brüsszelben: Orbán Viktor szövetségese már Bécset is bevette! (VIDEÓ)
Bécset is bevette Orbán Viktor szövetségese.
Rég volt már ennyire rossz a mezőgazdaság helyzete.
Franciaország nettó importőrré vált a mezőgazdasági termékek terén, ami egyértelműen arra utal, hogy Európa legjelentősebb mezőgazdaságával rendelkező országának folyamatosan romlik a versenyképessége – írja a Financial Times.
A pénteken közzétett francia vámadatok szerint az élelmiszer- és mezőgazdasági termékek, mint a gabona, a hús, a tejtermékek, valamint a gyümölcsök és zöldségek
kereskedelmi mérlege immár a harmadik éve csökkenő tendenciát mutat,
és 2025-ben 300 millió eurós kis hiányt ért el. A rossz teljesítmény kapcsán a brit lap kiemelte, hogy az eredményeket rontotta néhány importtermék, például a kakaó és a kávé magasabb ára, valamint a gyenge dollár is. A búzaexport szintén szenvedett a 2024-es rossz termés miatt, ami hatással volt a 2025-ös adatokra.
