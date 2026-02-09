Ft
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szergej lavrov Donald Trump egyesült államok washington oroszország

Csúnyán beintettek Trumpnak az oroszok: Lavrov mondataitól megfagyott a levegő Washingtonban

2026. február 09. 17:48

Moszkva gazdasági együttműködés terén sem lát ígéretes jövőt.

2026. február 09. 17:48
null

Mivel az Egyesült Államok gazdasági dominanciára törekszik, Oroszország ezen a téren sem lát ígéretes jövőt a kétoldalú viszonyban – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn a TV BRICS televíziónak adott interjúban.

A külügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország készen áll a teljes körű, kölcsönös előnyökkel járó együttműködésre az Egyesült Államokkal.

„A gyakorlatban azonban ennek épp az ellenkezője történik: új szankciókat vetnek ki, tartályhajókat ér támadás nyílt vizeken az ENSZ tengerjogi egyezményének megsértésével, és Indiát, illetve más partnereket igyekeznek eltántorítani attól, hogy jó áron Oroszországtól vásároljanak energiahordozókat” – fejtette ki.

Megjegyezte: Európában már régóta tiltják az orosz energia vásárlását, aminek következtében 

„kénytelenek amerikai cseppfolyósított gázt beszerezni jelentősen magasabb áron”.

A miniszter szerint az Egyesült Államok igyekszik elnyomni versenytársait az energiaszektorban. „Méltánytalan módszereket alkalmaznak ellenünk – orosz olajvállalatokat tiltanak be, próbálják kontroll alatt tartani a kereskedelmünket, a befektetési együttműködéseket és a nagyobb stratégiai partnereinkhez, például Indiához és a BRICS-csoport többi tagállamához fűződő katonai-technológiai kapcsolatainkat” – mondta Lavrov. Hozzátette: gazdasági téren az Egyesült Államok gyakorlatilag uralkodó szerep betöltését tűzte ki célul.

„Ebből adódóan Ukrajna ügye mellett, amire számítottunk is, a gazdaság terén sem látunk ígéretes jövőt”

– fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Leszögezte azt is: Oroszország nyitott maradt az együttműködésre minden országgal, beleértve az Egyesült Államokat is, de „olyan helyzetekben, amikor az amerikaiak mesterséges gátakat alakítanak ki, (az oroszok) kénytelenek újabb, védettebb lehetőségeket teremteni a BRICS-országokkal folytatott együttműködés biztosítására”.

A BRICS-csoportot 2009-ben alapította Brazília, Oroszország, India és Kína, majd később a Dél-afrikai Köztársaság is csatlakozott hozzá. 2024 elején Egyiptommal, Etiópiával, Iránnal és az Egyesült Arab Emírségekkel bővült ki a szövetség BRICS+ néven.

Lavrov közvetetten azt is az Egyesült Államok szemére vetette az interjúban, hogy az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban nem tartja magát ahhoz, amiről tavaly augusztusban Alaszkában megállapodás született.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az alaszkai Anchorage-ben megállapodott az ukrajnai konfliktus megoldását szolgáló alapelvekről – idézte fel a külügyminiszter.

Az Egyesült Államok most visszatáncolt ettől”

– mondta Lavrov.

(MTI) 

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

gyzoltan-2
2026. február 09. 18:57
"Lavrov mondataitól megfagyott a levegő Washingtonban" Elítélem Lavrovot! -mert Lavrov azért nem akárki..! -mondjuk, nem a Mandineren hozzászólóként nyilvánul meg..! Szóval Lavrov tapintatlan volt! -holott..! Holott Lavrov teljesen tisztában volt vele, hogy az USA nem ura önmagának, fontos döntést nem hozhat! Tisztában volt és van vele, hogy az USA már az 1900-as évek elején elvesztette önállóságát, az igazi döntéseket mások hozzák..! Náluk is! A fejük felett..! -akár tovább is lehetne latolgatni, bizonyítani a valóságot, de ne bántsuk a szegény kiszolgáltatott USA-t, a direkt meddően békét kereső elnökével...
Válasz erre
0
0
cserresznye
2026. február 09. 18:37
Az oroszoknak igazuk van. Amerika olyan világuralmi helyzetre törekszik, amit vélhetően a világ más része sokáig nem tűrhet. Az amit Ukrajnával csinálnak a kétszínúség magas foka!! És közben béketeremtésről beszélnek...
Válasz erre
4
0
zsocc44
2026. február 09. 18:27
Úgy néz ki, kemény tele lesz Ukrajnának… esetleg a junkie erdőkerülőre is rajzoltak egy keresztet az oroszok?
Válasz erre
0
0
szantofer
2026. február 09. 18:22
Csúnyán beintettek Orbán haverjának? Há' nem mondjátok, hogy a főni ezt szó nélkül tűri!?
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!