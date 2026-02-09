Csúnyán beintettek Trumpnak az oroszok: Lavrov mondataitól megfagyott a levegő Washingtonban

Mivel az Egyesült Államok gazdasági dominanciára törekszik, Oroszország ezen a téren sem lát ígéretes jövőt a kétoldalú viszonyban – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn a TV BRICS televíziónak adott interjúban.

A külügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország készen áll a teljes körű, kölcsönös előnyökkel járó együttműködésre az Egyesült Államokkal.