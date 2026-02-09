Ft
02. 09.
hétfő
Tervez valamit Putyin: az éj leple alatt vette célba Odesszát

2026. február 09. 15:13

Óriási pusztítást vitt végbe Ukrajnában az orosz hadsereg.

2026. február 09. 15:13
null

Az orosz hadsereg 160 támadóeszközt vetett be ukrajnai infrastrukturális létesítmények ellen hétfőre virradóra, Csernyihiv és Harkiv megyében a támadásnak halálos áldozata és sebesültjei is vannak, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölte az ukrán légierő parancsnoksága és az illetékes helyi hatóságok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 149 csapásmérő, valamint álcadrónból 116-ot hatástalanított. Ezenkívül az oroszországi Brjanszk megyéből 11 Iszkander-M ballisztikus rakétát is indítottak ukrajnai célpontok ellen, ezek „egy részét elfogták, és nem érték el céljukat” – tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján.

A jelentés szerint 15 helyszínen rakéták és 23 csapásmérő drón becsapódását észlelték, 6 esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat.

Éjszaka az orosz hadsereg drónokkal támadta meg az észak-ukrajnai Novhorod-Sziverszkij városát, a légicsapásban egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek – közölte Vjacseszlav Csausz, Csernyihiv megye katonai kormányzójának a Telegramon, a bejegyzést az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézte. Több lakóházban károk keletkeztek, néhány épület megsemmisült – fűzte hozzá a megyevezető.

Újabb tömeges dróncsapást mért az orosz hadsereg Odesszára is, egy többszintes lakókomplexumot találat ért,

a jelentések szerint egy ember meghalt – tette közzé Szerhij Liszakra, a város katonai közigazgatásának vezetőjére és a katasztrófavédelemre hivatkozva az Unian hírügynökség. Primorszkij kerületben károk keletkeztek a civil infrastruktúrában, amelynek a felszámolásában több mint 50 katasztrófavédő vett részt.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

