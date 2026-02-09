Tervez valamit Putyin: az éj leple alatt vette célba Odesszát

Putyin elérte a célját: teljesen kiszolgáltatottá vált Ukrajna, személyesen Zelenszkij ismertette a részleteket
Nem véletlenül kért fegyvereket az ukrán elnök.
Óriási pusztítást vitt végbe Ukrajnában az orosz hadsereg.
Az orosz hadsereg 160 támadóeszközt vetett be ukrajnai infrastrukturális létesítmények ellen hétfőre virradóra, Csernyihiv és Harkiv megyében a támadásnak halálos áldozata és sebesültjei is vannak, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölte az ukrán légierő parancsnoksága és az illetékes helyi hatóságok.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 149 csapásmérő, valamint álcadrónból 116-ot hatástalanított. Ezenkívül az oroszországi Brjanszk megyéből 11 Iszkander-M ballisztikus rakétát is indítottak ukrajnai célpontok ellen, ezek „egy részét elfogták, és nem érték el céljukat” – tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján.
A jelentés szerint 15 helyszínen rakéták és 23 csapásmérő drón becsapódását észlelték, 6 esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat.
Éjszaka az orosz hadsereg drónokkal támadta meg az észak-ukrajnai Novhorod-Sziverszkij városát, a légicsapásban egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek – közölte Vjacseszlav Csausz, Csernyihiv megye katonai kormányzójának a Telegramon, a bejegyzést az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézte. Több lakóházban károk keletkeztek, néhány épület megsemmisült – fűzte hozzá a megyevezető.
Újabb tömeges dróncsapást mért az orosz hadsereg Odesszára is, egy többszintes lakókomplexumot találat ért,
a jelentések szerint egy ember meghalt – tette közzé Szerhij Liszakra, a város katonai közigazgatásának vezetőjére és a katasztrófavédelemre hivatkozva az Unian hírügynökség. Primorszkij kerületben károk keletkeztek a civil infrastruktúrában, amelynek a felszámolásában több mint 50 katasztrófavédő vett részt.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem véletlenül kért fegyvereket az ukrán elnök.
(MTI)
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Pengeélen táncol Európa.
Egyenesen Brüsszelbe és Kijevbe küldték az üzenetet.
Nem véletlenül kért fegyvereket az ukrán elnök.