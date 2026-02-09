Tervez valamit Putyin: az éj leple alatt vette célba Odesszát

Az orosz hadsereg 160 támadóeszközt vetett be ukrajnai infrastrukturális létesítmények ellen hétfőre virradóra, Csernyihiv és Harkiv megyében a támadásnak halálos áldozata és sebesültjei is vannak, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölte az ukrán légierő parancsnoksága és az illetékes helyi hatóságok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem a 149 csapásmérő, valamint álcadrónból 116-ot hatástalanított. Ezenkívül az oroszországi Brjanszk megyéből 11 Iszkander-M ballisztikus rakétát is indítottak ukrajnai célpontok ellen, ezek „egy részét elfogták, és nem érték el céljukat” – tette közzé a légierő parancsnoksága a hivatalos Telegram-csatornáján.