Azonnal riasztották az amerikai vadászgépeket: orosz katonai repülőgépeket észleltek Alaszka partjainál

Az amerikai hatóságok orosz bombázókat, vadászgépeket és egy kémrepülőt is észleltek Alaszka partjainál. Az orosz járművek mellett azonnal megjelentek az amerikai vadászgépek, amelyek addig kísérték azokat, amíg el nem hagyták az alaszkai légvédelmi azonosítási övezetet – számolt be a CBS News.

Az Észak‑amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) két orosz Tu-95-ös bombázót, két Szu-35-ös vadászgépet és egy A-50-es kémrepülőgépet azonosított. Az amerikaiak az esetet rendszeres tevékenységnek minősítették, amely véleményük szerint nem jelent fenyegetést.