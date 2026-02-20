Ft
katonai repülőgép alaszka szu - 35 észak ‑ amerikai légtérvédelmi parancsnokság tu - 95 amerika oroszország

Azonnal riasztották az amerikai vadászgépeket: orosz katonai repülőgépeket észleltek Alaszka partjainál

2026. február 20. 07:42

Az orosz repülőket amerikai vadászgépek kísérték ki a légkörből.

2026. február 20. 07:42
null

Az amerikai hatóságok orosz bombázókat, vadászgépeket és egy kémrepülőt is észleltek Alaszka partjainál. Az orosz járművek mellett azonnal megjelentek az amerikai vadászgépek, amelyek addig kísérték azokat, amíg el nem hagyták az alaszkai légvédelmi azonosítási övezetet – számolt be a CBS News.

Az Észak‑amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) két orosz Tu-95-ös bombázót, két Szu-35-ös vadászgépet és egy A-50-es kémrepülőgépet azonosított. Az amerikaiak az esetet rendszeres tevékenységnek minősítették, amely véleményük szerint nem jelent fenyegetést.

Az alaszkai légvédelmi azonosítási övezet egy nemzetközi légtérszakasz, ahol az amerikaiak szerint az elővigyázatosság és a nemzetbiztonság megköveteli, hogy minden oda beérkező repülőgépet azonnal azonosítsanak.

Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP

 



 


 

 

sober
2026. február 20. 08:35
most akkor mi a hír mandiner???
tajoska
2026. február 20. 08:08
Tehát az oroszok nem sértettek meg semmilyen légteret.
kalmanok
2026. február 20. 07:46
A Pufi szólt már Putyeráknak, hogy a magyarok megkonzultálták a békét?
Obsitos Technikus
2026. február 20. 07:45
Igaz, hogy kb. 50 katonai szállító grasszál egyszerre a Földközi-tenger térségéban és a Közel-Keleten, de ez a hír... Gratulálok.
