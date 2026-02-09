Ausztria hosszú évek után végre a magyarok oldalára állt – meg is lett az első nagy eredmény

2026. február 09. 09:59

Örömmel jelentette be az osztrák belügyminiszter, hogy az illegális migráció jelentősen visszaesett az osztrák-magyar határon, és hangsúlyozta, Ausztria célja, hogy a menedékkérési procedúrákat Európán kívül bonyolítsák le.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint az illegális migráció jelentősen visszaesett az osztrák-magyar határon, januárban mindössze 29 menekültet fogtak el a tavalyi 1900-hoz képest – írja a Kronen Zeitung. A lap szerint

a politikus a siker okai között említi a szerb vízumrendszer szigorítását, valamint a magyar rendőrséggel folytatott együttműködést. Karner hangsúlyozza: Ausztria továbbra is támogatja a magyar határ védelmét és célja, hogy a menedékkérési procedúrákat Európán kívül bonyolítsák le, ezzel felszámolva az embercsempészet üzleti modelljét.

Nyitókép: AFP/Helmut Fohringer *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

