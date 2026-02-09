Ausztria hosszú évek után végre a magyarok oldalára állt – meg is lett az első nagy eredmény

Bekövetkezett, amitől Magyar Péterék féltek: EU-s felmérés zúzta porrá a legfontosabb mítoszaikat
Az Európai Parlament megmérte: a négy fal között egész derűlátó a magyar. Francesca Rivafinoli írása.
Örömmel jelentette be az osztrák belügyminiszter, hogy az illegális migráció jelentősen visszaesett az osztrák-magyar határon, és hangsúlyozta, Ausztria célja, hogy a menedékkérési procedúrákat Európán kívül bonyolítsák le.
Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint az illegális migráció jelentősen visszaesett az osztrák-magyar határon, januárban mindössze 29 menekültet fogtak el a tavalyi 1900-hoz képest – írja a Kronen Zeitung.
A lap szerint
a politikus a siker okai között említi a szerb vízumrendszer szigorítását, valamint a magyar rendőrséggel folytatott együttműködést.
Karner hangsúlyozza: Ausztria továbbra is támogatja a magyar határ védelmét és célja, hogy a menedékkérési procedúrákat Európán kívül bonyolítsák le, ezzel felszámolva az embercsempészet üzleti modelljét.
