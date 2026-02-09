Ft
gerhard karner magyarország migráció illegális migráció ausztria határ

Ausztria hosszú évek után végre a magyarok oldalára állt – meg is lett az első nagy eredmény

2026. február 09. 09:59

Örömmel jelentette be az osztrák belügyminiszter, hogy az illegális migráció jelentősen visszaesett az osztrák-magyar határon, és hangsúlyozta, Ausztria célja, hogy a menedékkérési procedúrákat Európán kívül bonyolítsák le.

2026. február 09. 09:59
null

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerint az illegális migráció jelentősen visszaesett az osztrák-magyar határon, januárban mindössze 29 menekültet fogtak el a tavalyi 1900-hoz képest – írja a Kronen Zeitung.

A lap szerint

a politikus a siker okai között említi a szerb vízumrendszer szigorítását, valamint a magyar rendőrséggel folytatott együttműködést.

Karner hangsúlyozza: Ausztria továbbra is támogatja a magyar határ védelmét és célja, hogy a menedékkérési procedúrákat Európán kívül bonyolítsák le, ezzel felszámolva az embercsempészet üzleti modelljét.

Nyitókép: AFP/Helmut Fohringer

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

csulak
2026. február 09. 11:20
azonnal buntetni ausztriat is napi 1 millio eurora !
elcapo-2
2026. február 09. 10:56
Mi lesz a szárnyas kapukkal? Hipokrita tetevek!
orokkuruc-2
2026. február 09. 10:45
Hun az a faszkalap steinemnger, biztos ő is ad egy pár téglát a szombathelyi mecsetbe! :-((((
orokkuruc-2
2026. február 09. 10:44
Pedig illene odacsoportosítani pár busznyi értéket, amilyen patkányok a délnémetek PAKSII kapcsán!
