„Az áprilisi elsőszavazók aligha emlékezhetnek rá, de tizenöt éve, a második Orbán-kormány idején is járt Magyarországon egy amerikai külügyminiszter. Hillary Clinton az alkalmat belpolitikai oda-odaszúrogatásokra is felhasználta, fékeket és ellensúlyokat emlegetve.

Ám úgy hozta az élet, hogy aztán nem akadtak olyan fékek és ellensúlyok, amelyek Clintonnét a felszínen tartották volna a nagypolitikában: Donald Trump ellenében elveszítette az elnökválasztást. A Fidesz viszont három országgyűlési választást nyert meg azóta, hogy ő 2011-ben itt járt, és most készül a negyedikre.