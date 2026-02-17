Brüsszelben is elismerték: hatalmas győzelmet aratott Orbán Viktor – Rubio látogatása mindent megváltoztatott
A külföldi elemzés kimondta azt is, mi történik, ha Magyar Péterék nyernek.
Hazánk messze a népességarányos vagy gazdasági súlya felett nyom a latba a világpolitikában.
„Az áprilisi elsőszavazók aligha emlékezhetnek rá, de tizenöt éve, a második Orbán-kormány idején is járt Magyarországon egy amerikai külügyminiszter. Hillary Clinton az alkalmat belpolitikai oda-odaszúrogatásokra is felhasználta, fékeket és ellensúlyokat emlegetve.
Ám úgy hozta az élet, hogy aztán nem akadtak olyan fékek és ellensúlyok, amelyek Clintonnét a felszínen tartották volna a nagypolitikában: Donald Trump ellenében elveszítette az elnökválasztást. A Fidesz viszont három országgyűlési választást nyert meg azóta, hogy ő 2011-ben itt járt, és most készül a negyedikre.
Az Egyesült Államokban a bekövetkezett óriási fordulat, nálunk pedig a politikai kiszámíthatóság, stabilitás is szükségeltetett ahhoz, hogy Marco Rubio mostani külügyminiszter budapesti útján már aranykorról lehessen beszélni a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Ezt is ajánljuk a témában
A külföldi elemzés kimondta azt is, mi történik, ha Magyar Péterék nyernek.
Washingtonnak is fontos, hogy vannak olyan európai szövetségesei, amelynek vezetőivel a megváltozott és jelenleg is folyamatosan változó világrendben is könnyen szót tud érteni. Aligha véletlen, hogy Rubio hazánk mellett a szintén szuverenista állásponton lévő Szlovákiába látogatott, miután a hétvégén Münchenben egész Európának fogalmazott meg üzeneteket.
Mindezek fényében érthető meg diplomáciai felértékelődésünk: hazánk messze a népességarányos vagy gazdasági súlya felett nyom a latba a világpolitikában.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindeközben saját állampolgáraik érdekei a legkevésbé sem érdeklik őket.
Ahogy persze a filmek stáblistái sem érnek véget a főszereplőkkel, a magyar–amerikai kapcsolatok szövetén is rengetegen dolgoznak a mindennapokban a miniszterektől és államigazgatási szakemberektől kezdve gazdasági döntéshozókon és háttérintézmények munkatársain át az »és még sokan mások«-ig. Ők töltik meg az aranykort olyan tartalommal, mint az energiabiztonságunkat erősítő nukleáris együttműködési megállapodás, amelyet tegnap írtak alá vagy az évtizedes rekordot döntött amerikai beruházások.
Mindehhez át kellett persze vészelni a Joe Biden és David Pressman nevével fémjelzett négy szűk esztendőt, amelyekhez anno Hillary Clinton jó »edzőpartner« volt. ”
Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP