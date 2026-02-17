Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
marco rubio hillary clinton aranykor washington donald trump Orbán Viktor

Aranykor Amerikával

2026. február 17. 15:44

Hazánk messze a népességarányos vagy gazdasági súlya felett nyom a latba a világpolitikában.

2026. február 17. 15:44
null
Szőcs László
Szőcs László
Magyar Nemzet

„Az áprilisi elsőszavazók aligha emlékezhetnek rá, de tizenöt éve, a második Orbán-kormány idején is járt Magyarországon egy amerikai külügyminiszter. Hillary Clinton az alkalmat belpolitikai oda-odaszúrogatásokra is felhasználta, fékeket és ellensúlyokat emlegetve. 

Ám úgy hozta az élet, hogy aztán nem akadtak olyan fékek és ellensúlyok, amelyek Clintonnét a felszínen tartották volna a nagypolitikában: Donald Trump ellenében elveszítette az elnökválasztást. A Fidesz viszont három országgyűlési választást nyert meg azóta, hogy ő 2011-ben itt járt, és most készül a negyedikre. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Az Egyesült Államokban a bekövetkezett óriási fordulat, nálunk pedig a politikai kiszámíthatóság, stabilitás is szükségeltetett ahhoz, hogy Marco Rubio mostani külügyminiszter budapesti útján már aranykorról lehessen beszélni a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Ezt is ajánljuk a témában

Washingtonnak is fontos, hogy vannak olyan európai szövetségesei, amelynek vezetőivel a megváltozott és jelenleg is folyamatosan változó világrendben is könnyen szót tud érteni. Aligha véletlen, hogy Rubio hazánk mellett a szintén szuverenista állásponton lévő Szlovákiába látogatott, miután a hétvégén Münchenben egész Európának fogalmazott meg üzeneteket. 

Mindezek fényében érthető meg diplomáciai felértékelődésünk: hazánk messze a népességarányos vagy gazdasági súlya felett nyom a latba a világpolitikában. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy persze a filmek stáblistái sem érnek véget a főszereplőkkel, a magyar–amerikai kapcsolatok szövetén is rengetegen dolgoznak a mindennapokban a miniszterektől és államigazgatási szakemberektől kezdve gazdasági döntéshozókon és háttérintézmények munkatársain át az »és még sokan mások«-ig. Ők töltik meg az aranykort olyan tartalommal, mint az energiabiztonságunkat erősítő nukleáris együttműködési megállapodás, amelyet tegnap írtak alá vagy az évtizedes rekordot döntött amerikai beruházások. 

Mindehhez át kellett persze vészelni a Joe Biden és David Pressman nevével fémjelzett négy szűk esztendőt, amelyekhez anno Hillary Clinton jó »edzőpartner« volt. ”

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. február 17. 15:55
Tényleg,fantasztikus…folytatódhat a Robokuty-nagymarci féle kudarc-sorozat… hiszen amerikai védőpajzs van mögöttünk….😂😂😂
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!