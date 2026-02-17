Brüsszelben is elismerték: hatalmas győzelmet aratott Orbán Viktor – Rubio látogatása mindent megváltoztatott

Rubio magyarországi látogatása döntő jelentőségű lehet – ezzel a címmel jelent meg az amerikai külügyminiszter hétfői budapesti útját elemző cikk a Brussels Signal oldalán. A szerző kiemeli, hogy a kormányközeli politikusok hatalmas sikerként élték meg az amerikai diplomata látogatását, aki minden kételyt eloszlatott Donald Trump további, feltétel nélküli támogatásával kapcsolatban Orbán Viktor és a Fidesz felé.

A cikk szerzője azt tapasztalta, hogy a Washingtonban dolgozó szakemberek szerint a magyar–amerikai kapcsolatok a választások eredményétől függetlenül jók maradnak, ám Rubio látogatása megerősítette, hogy az amerikai kormány továbbra is Orbán Viktort támogatja. Az újságíró szerint ez már csak azért is fontos, mert bár a Tisza Párt most a Fidesz „megújult, fiatalabb verziójaként” próbálja eladni magát, ez a narratíva azonnal változni fog, ha Magyar Péterék megnyerik a választást. A Európai Néppárt tagjaként ugyanis a friss párt az európai integráció növelését, vagyis az egyes tagállamok szuverenitásának csökkenését fogja támogatni.