Brüsszelben is elismerték: hatalmas győzelmet aratott Orbán Viktor – Rubio látogatása mindent megváltoztatott

Rubio magyarországi látogatása döntő jelentőségű lehet – ezzel a címmel jelent meg az amerikai külügyminiszter hétfői budapesti útját elemző cikk a Brussels Signal oldalán. A szerző kiemeli, hogy a kormányközeli politikusok hatalmas sikerként élték meg az amerikai diplomata látogatását, aki minden kételyt eloszlatott Donald Trump további, feltétel nélküli támogatásával kapcsolatban Orbán Viktor és a Fidesz felé.
A cikk szerzője azt tapasztalta, hogy a Washingtonban dolgozó szakemberek szerint a magyar–amerikai kapcsolatok a választások eredményétől függetlenül jók maradnak, ám Rubio látogatása megerősítette, hogy az amerikai kormány továbbra is Orbán Viktort támogatja. Az újságíró szerint ez már csak azért is fontos, mert bár a Tisza Párt most a Fidesz „megújult, fiatalabb verziójaként” próbálja eladni magát, ez a narratíva azonnal változni fog, ha Magyar Péterék megnyerik a választást. A Európai Néppárt tagjaként ugyanis a friss párt az európai integráció növelését, vagyis az egyes tagállamok szuverenitásának csökkenését fogja támogatni.
Szintén jó hír a jelenlegi kormánypártok számára, hogy az amerikai külügyminiszter kiemelte: a két ország közötti jó kapcsolat Orbán Viktor és Donald Trump barátságának köszönhető.
Továbbá cáfolta a Budapesttel szemben megfogalmazott brüsszeli kritikákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország nincs elszigetelődve, és nem árulja el az EU-t azzal, ha Oroszországtól is vásárol energiát.
Ráadásul a látogatás előkészítette egy még jelentősebb amerikai politikus érkezését is: valószínűleg vagy Donald Trump, vagy JD Vance alelnök március 21-én ellátogat a CPAC Hungary konferenciára.
Marco Rubio látogatása összességében mindenképp az Orbán-kormány érdekeinek kedvezett,
és a szerző szerint a lengyelországi választás megmutatta, milyen nagy jelentősége lehet az amerikai befolyásnak, így a külügyminiszter érkezése valóban fordulópontot jelenthet Orbán és a Fidesz számára.
