Összeállt a háborús koalíció: Európa két legerősebb vezetője vérszemet kapott – szembemennek Trumppal, csak hogy folytassák a vérontást

– mondta Tusk egy februárban készült videóban, amelyet az X-en osztott meg.

Októberben pedig Koppenhágában elismerte: „Ez nem csak Ukrajna háborúja” – szerinte ugyanis, ha az ukránok veszítenek, az Lengyelország és az Európai Unió kudarca is. Ezzel a gondolkodással nincs egyedül. Szijjártó Péter a hétfői Mandiner Klubesten beszélt arról, hogy Brüsszelben azért is tesznek meg mindent a háború elhúzásának érdekében, hogy minél később kelljen szembesülni azzal a kudarccal, hogy Ukrajna nem fogadta el a békét 2022 elején.

Tusk 2026-ban is a háborúpári narratíva és Ukrajna feltétel nélküli támogatása mellett tette le a voksát. Februárban Kijevbe látogatott, hogy továbbra is biztosítsa Zelenszkij elnököt Lengyelország támogatásáról, a Müncheni Biztonsági Konferencián pedig beszédében amellet érvelt, hogy nem szabad abbahagyni Ukrajna támogatását.

Friedrich Merz már kormányra kerülése előtt határozottan képviselte a háborúpárti narratívát

Nem sokkal a háború kitörése után, 2022 áprilisában Friedrich Merz ellenzékből kritizálta az akkor kancellárt, Olaf Scholzot, amiért habozott katonai segítséget nyújtani Ukrajnának. Groteszk fordított ok-okozati összefüggésnek nevezte Scholz azon logikáját, hogy a nehéz fegyverek Németországból történő szállítása harmadik világháborút idézhet elő, magát a kormányfőt pedig gyengének nevezte.