A fegyveres konfliktusok környezeti hatásai három egymással összefüggő szinten értelmezhetők. Elsőként a katonai tevékenységek közvetlen hatásai említhetők: robbanások, tüzek, üzemanyag-felhasználás, ipari létesítmények megsemmisítése, lőszerek, nehézfémek stb. Másodszor a konfliktus következtében fellépő strukturális környezetromlás, amely az infrastruktúra pusztulásával, a szabályozás hiányával és a környezetvédelmi intézmények működésképtelenné válásával jár. Harmadrészt pedig a háborút követő helyreállítás időszaka is jelentős környezeti terhelést okoz, különösen az építőipar és az energiafelhasználás révén.

A katonai szektor globálisan már békeidőben is az üvegházhatású gázkibocsátás több mint 8%-áért felelős. Háborús körülmények között ez az arány drámaian növekszik, miközben a kibocsátások nagy része láthatatlan marad a hivatalos statisztikákban.

2022 és 2025 közötti időszakban az orosz–ukrán háború becslések szerint 340–350 millió tonna CO₂-egyenértékű üvegházhatású gázt (ÜHG) juttatott a légkörbe. Ez az érték meghaladja Spanyolország és Portugália együttes évi kibocsátását. A kibocsátások forrásai sokrétűek, például katonai járművek és repülőgépek üzemanyag-felhasználása, robbanások, ipari tüzek, erdőtüzek, valamint az infrastruktúra pusztulása és az azt követő helyreállítás.

Különösen jelentős szerepet játszanak a háború által kiváltott erdőtüzek, amelyek gyakran ellenőrizetlenül, aknamezőkkel és harci zónákkal körülvéve égnek. Ezek nemcsak szén-dioxidot bocsátanak ki, hanem hosszú távon csökkentik a természetes szénmegkötő kapacitást is.

Ukrajna mezőgazdasága a háború egyik legnagyobb vesztese. A katonai műveletek közvetlenül a termőterületek mintegy 20-22%-át érintették, különösen az ország keleti és déli régióiban. A talajok fizikai szerkezete károsodott a nehézgépek mozgása, robbanások és lövészárkok miatt, miközben súlyos, az emberi és egyéb élő szervezetek számára is káros kémiai szennyezés is bekövetkezett.