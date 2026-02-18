Mindezt persze nem így fogalmazzák meg. Az „integráció” szót használják, és a „lehetőséget”. A „méltóságot” és a „közösséghez tartozást”. Ahogy a gyarmatosítók is civilizációs küldetésről beszéltek, miközben erőforrásokat zsákmányoltak. A séma ugyanaz: az alávetett fél érdekében történik, ami valójában a fölötte álló fél kényelméért van.

A szír agysebész, aki 2015-ben a Willkommenskultur jelszavával érkezett, most kaphat egy gépfegyvert és egy menetparancsot keletre. A háború elől menekült, de ha szolgál néhány évet, kap egy útlevelet. A posztmodern Európa humanizmusa ebben áll: a kiszolgáltatott embert nem a tengeren hagyja meghalni, hanem a csatatéren.

A Foreign Policy és társai természetesen mindent megoldanak papíron. A követelményrendszer a szokásos semmitmondás: rigorózus átvilágítás, NATO-hírszerzési együttműködés, biometrikus adatbázisok. De az egyiktől felvontam a szemöldököm, így hangzik: „demokratikus értékek iránti elkötelezettség demonstrálása.” Ezt hogy bizonyítják? Esküt kell tenni a szivárványos zászlóra?

Mi, közép-európaiak mindezt egy kicsit másképp látjuk. Nekünk a haza nem absztrakció. A haza az anyaföld, ahol nagyszüleid sírján gyertyát gyújtasz. A katona nem egy funkció, hanem egy ember, akit valami nagyobbnak kell mozgatnia, mint a papír ígérete. Az ötletgazdák nem vesznek tudomást arról, hogy a harctéren nem a logisztikai beosztás számít, hanem hogy bízol-e abban, aki melletted fekszik a lövészárokban. Egy hadsereg nem HR-projekt. Közösség, amelyet a közös nyelv, a közös emlékezet és a közös önkéntes életáldozat tart össze.

Ezért is nézzük döbbenten, ahogy Nyugat-Európa, miután évtizedekig lebontotta a nemzetállamot, a hadsereget, a hazafias nevelést és a közös identitást, most azon töri a fejét, hogyan pótolhatná mindezt import munkaerővel. Nem fog menni.