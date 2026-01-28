Von der Leyen örökre elvenné Magyarország vétójogát – nem várt akadályba ütközött az Európai Bizottság elnöke

Kaja Kallas Brüsszelben mondta ki: el kell venni a vétójogot a tagállamoktól
A főképviselő a minősített többségi döntéshozatalt javasolja – így korlátlanul lehetne önteni az Unió pénzét Ukrajnába.
Nem csupán Magyarország érdeke, hogy az Európai Unióban továbbra is érvényesüljön a vétójog kül- és biztonságpolitikai kérdésekben.
Az Európai Unióban egyre erősebb a vita az egyhangú döntéshozatal eltörléséről, különösen kül- és biztonságpolitikai kérdésekben – írja a horvát Index.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sürgeti a vétójog megszüntetését,
ám több kisebb tagállam, Magyarország mellett például Horvátország is ellenzi ezt, attól tartva, hogy érdekeik sérülhetnek.
A szerző által idézett amerikai filozófus szerint csak a minősített többségi döntéshozatal biztosíthatja az EU hatékony működését, ugyanakkor szakértők rámutatnak, hogy a konszenzusos rendszer védelmet nyújt a kisebb országok számára.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.