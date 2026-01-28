Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen európai unió magyarország horvátország vétójog európai bizottság

Von der Leyen örökre elvenné Magyarország vétójogát – nem várt akadályba ütközött az Európai Bizottság elnöke

2026. január 28. 16:01

Nem csupán Magyarország érdeke, hogy az Európai Unióban továbbra is érvényesüljön a vétójog kül- és biztonságpolitikai kérdésekben.

2026. január 28. 16:01
null

Az Európai Unióban egyre erősebb a vita az egyhangú döntéshozatal eltörléséről, különösen kül- és biztonságpolitikai kérdésekben – írja a horvát Index. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sürgeti a vétójog megszüntetését, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

ám több kisebb tagállam, Magyarország mellett például Horvátország is ellenzi ezt, attól tartva, hogy érdekeik sérülhetnek.

A szerző által idézett amerikai filozófus szerint csak a minősített többségi döntéshozatal biztosíthatja az EU hatékony működését, ugyanakkor szakértők rámutatnak, hogy a konszenzusos rendszer védelmet nyújt a kisebb országok számára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. január 28. 18:40
EU-s pénzből, orosz gázt vásárol Ukrajna.
Válasz erre
1
0
Türelem
2026. január 28. 18:40
ehhez a féreghez képest hitler egy demokrata volt.....
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2026. január 28. 18:29
Sok hűhó semmiért. A vén kurva erőlködik, de a konszenzusos döntés joghatóságát csak konszenzusos döntéssel lehetne megszüntetni. Ez bizony a 22-es csapdája, amit a nyanya és bandája nem tud megkerülni. Legalábbis anélkül nem, hogy felrúgnák az egész alapszerződést - ami az EU végét jelentené egyben. Bár nem kár érte.
Válasz erre
4
0
fogas paduc
2026. január 28. 18:14
Volt már ilyen számunkra a török hódoltság és a Habsburg uralom alatt. Akkor ez sokaknak nem tetszett. Legutóbb a német, majd a szovjet megszállás alatt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!