Von der Leyen örökre elvenné Magyarország vétójogát – nem várt akadályba ütközött az Európai Bizottság elnöke

ám több kisebb tagállam, Magyarország mellett például Horvátország is ellenzi ezt, attól tartva, hogy érdekeik sérülhetnek.

A szerző által idézett amerikai filozófus szerint csak a minősített többségi döntéshozatal biztosíthatja az EU hatékony működését, ugyanakkor szakértők rámutatnak, hogy a konszenzusos rendszer védelmet nyújt a kisebb országok számára.